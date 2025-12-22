重磅登場！諾蘭史詩新作《奧德賽》預告曝光 大銀幕也有望看到

安海瑟薇（左起）、麥特戴蒙、湯姆霍蘭德都在《奧德賽》預告中現身。（翻攝自YouTube）

〔記者許世穎／綜合報導〕由金獎導演克里斯多夫諾蘭執導史詩新片《奧德賽》，今（22）日曝光首支預告，有別於7月在戲院率先登場的前導預告，影迷終於可以看到麥特戴蒙飾演「奧德修斯」、飾演他妻子「潘妮洛普」的安海瑟薇，以及飾演兩人兒子「特勒馬科斯」的湯姆霍蘭德全都現身！

湯姆霍蘭德在《奧德賽》飾演奧德修斯之子「特勒馬科斯」。（翻攝自YouTube）

該片由導演諾蘭繼叫好叫座、獲獎無數的《奧本海默》後再度與環球影業攜手，跨越全球拍攝，更革命性的全片採用全新IMAX膠卷技術拍攝，將荷馬筆下奠定西方文明基礎的經典史詩搬上IMAX大銀幕。

《奧德賽》日前曝光的最新海報。（UIP提供）

故事講述奧德修斯在特洛伊戰爭後歷經艱險返鄉，最終與妻子重逢的傳奇旅程。預告開頭奧德修斯說道，「歷經多年的戰爭後⋯沒有人能阻止我的士兵重返家園，就連我也不能」，接著畫面帶到遙遠的返家路途，還遭遇了獨眼巨人、女妖與女巫等不速之客。

安海瑟薇在《奧德賽》飾演奧德修斯妻子「潘妮洛普」。（翻攝自YouTube）

預告最後奧德修斯的妻子潘妮洛普表示：「答應我你會回來」，但奧德修斯則擔心的說：「如果我辦不到呢？」留下無比懸念。

麥特戴蒙在《奧德賽》飾演奧德修斯，在特洛伊戰爭後展開返家旅途。（翻攝自YouTube）

電影日前也曝光全新海報，以一名士兵的上半身為主體，推測正是由麥特戴蒙飾演的主角奧德修斯。畫面中角色背對鏡頭，厚實的頭盔格外醒目，頸部位置的金色裝飾宛如骨骼般的脊椎結構，細節充滿力量感，可預見將帶來氣勢磅礴的史詩篇章。

除了上述三位堅強卡司，還有辛蒂亞在片中飾演守護奧德修斯的女神雅典娜；羅勃派汀森則詮釋潘妮洛普的追求者之一安提諾俄斯，影后莎莉賽隆飾演兼具女神與女巫身分的喀耳刻。

其他演員陣容還包括奧斯卡得主露琵塔尼詠歐、「制裁者」強柏恩瑟、《捍衛任務》系列約翰李古查摩、蜜雅高絲、艾略特佩吉，以及曾和諾蘭合作《奧本海默》的班尼沙夫迪等人。

《奧德賽》的IMAX序曲片段，以及今天曝光的新預告皆已過審，有望在台灣大銀幕看到。（翻攝自電影片分級資訊查詢網）

值得一提的是，先前已於北美IMAX戲院曝光、長約5分半（之前報導指出6分鐘）的電影開頭序章，以及今天曝光的全新預告，在台灣都已取得戲院分級執照，估計台灣觀眾很快也有機會在大銀幕欣賞到（序章只會在IMAX戲院）。《奧德賽》預計2026年7月17日在台上映。

《奧德賽》官方預告：

