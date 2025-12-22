自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 星座

提前預知2026好運 4生肖事業旺、財運滾滾來

2026年為「火馬年」，命理學家認為有種蠢蠢欲動的力量正準備爆發。（資料照，記者賴筱桐攝）2026年為「火馬年」，命理學家認為有種蠢蠢欲動的力量正準備爆發。（資料照，記者賴筱桐攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕2026年為「火馬年」，命理學家認為有種蠢蠢欲動的力量正準備爆發，且明年為丙午年，屬於火上加火的一年，因此不少人將迎來運勢翻轉、生活升級，尤其是4個生肖特別被看好，不僅機會連連來敲門，事業也會更上一層樓，只能用鴻運當頭來形容。

生肖蛇

屬蛇者向來理財觀念佳，新的一年財運走勢相當穩健，且過去的布局開始收成，像是長期投資的股票、基金出現漲幅，或是投入已久的專案終於分紅，收入有感提升。雖然不是一夕暴富型，但屬蛇人靠著耐心與精準判斷，資產會慢慢累積，越滾越大。

生肖兔

屬兔的人則在新的一年展現更強的行動力與韌性，過去可能因為追求完美而猶豫不前，但2026年開始，屬兔者會更清楚自己要什麼，也更願意為目標付出實際行動。加上他們一向細心謹慎，能有效避開風險與麻煩，無論在工作或生活上都能一步步完成心中規劃，成就感滿滿。

生肖馬

屬馬的朋友在新的一年氣勢十足，行動派的性格加上旺盛的企圖心，讓屬馬者在職場或創業路上特別容易被看見。2026年不僅有發揮領導能力的舞台，也可能遇到關鍵合作機會或新商機，只要願意衝、敢嘗試，成果往往超出預期，財運也跟著水漲船高。

生肖鼠

屬鼠者擅長在變動中找機會，新的一年依舊靠智慧與直覺闖出一片天，面對挑戰反而更能激發潛力，不但能抓住轉機，還能在過程中快速成長，靈感與好運常在關鍵時刻出現，為事業帶來突破，財運也跟著水漲船高。

☆民俗說法僅供參考☆

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中