葵剛生日前夕脫了！大膽裸上身入鏡洩真實身材

葵剛選在生日發片。（華納提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕葵剛以個人身份，將於12月23日推出新專輯《歡迎來到不受歡迎的人俱樂部》，作品推出的這一天對葵剛而言別具意義，因為正好適逢他的35歲生日，也是他送給自己與歌迷的生日禮物，葵剛表示：「這不是一張要讓人變好的專輯，反而是一張寫給情緒低潮時聽的作品，希望讓孤獨和脆弱的人，能有個暫時停靠的角落。」

在樂團TRASH的舞台上，魁剛是充滿能量、帶領全場沸騰的核心成員，更於2025年隨著樂團奪下第36屆金曲獎「最佳樂團獎」；而回到個人創作，他則卸下強勢外殼，以更赤裸的姿態直面內在情緒。

提到專輯名稱《歡迎來到不受歡迎的人俱樂部》，葵剛表示：「『不受歡迎的人』其實是暗指那些不受歡迎的狀態，包括失落、憤怒、悲傷...，這張專輯想要包容大家的這些情緒跟狀態。」概念更來自他腦海中的「隱形馬戲團」，九首歌曲化身九個邊緣角色，唱出在生活中不敢示人的內在狀態。

葵剛分享這些角色的存在時常難以被人接受，自己也是從一開始的抗拒、隱藏，甚至懷疑中慢慢走出來，他說：「我感到『最不受歡迎』的狀態，應該是被要求必須理解，但自己卻沒有被理解的失落感。」他透露這樣的狀況也曾發生在與家人的溝通之間。

此次專輯視覺特別邀請當代攝影藝術家登曼波掌鏡，裝幀設計則由曾獲葛萊美「最佳唱片包裝設計獎」的設計師于薇操刀。登曼波在完整聆聽專輯後，希望葵剛能以「最不修飾的狀態」入鏡，於是希望葵剛能試著裸上身拍攝，把所有遮掩與防備暫時放下，回到最純粹的自己。其實葵剛過去也曾以TRASH「魁剛」的身份，在演唱會舞台上脫去上衣，他坦言自己和許多人一樣，也曾對外貌與身材感到焦慮；但隨著時間，他更希望用最真實的樣子面對自己，不必完美、不必符合誰的審美，也能被好好看見。

