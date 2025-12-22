自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

葵剛生日前夕脫了！大膽裸上身入鏡洩真實身材

葵剛選在生日發片。（華納提供）葵剛選在生日發片。（華納提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕葵剛以個人身份，將於12月23日推出新專輯《歡迎來到不受歡迎的人俱樂部》，作品推出的這一天對葵剛而言別具意義，因為正好適逢他的35歲生日，也是他送給自己與歌迷的生日禮物，葵剛表示：「這不是一張要讓人變好的專輯，反而是一張寫給情緒低潮時聽的作品，希望讓孤獨和脆弱的人，能有個暫時停靠的角落。」

在樂團TRASH的舞台上，魁剛是充滿能量、帶領全場沸騰的核心成員，更於2025年隨著樂團奪下第36屆金曲獎「最佳樂團獎」；而回到個人創作，他則卸下強勢外殼，以更赤裸的姿態直面內在情緒。

葵剛選在生日發片。（華納提供）葵剛選在生日發片。（華納提供）

提到專輯名稱《歡迎來到不受歡迎的人俱樂部》，葵剛表示：「『不受歡迎的人』其實是暗指那些不受歡迎的狀態，包括失落、憤怒、悲傷...，這張專輯想要包容大家的這些情緒跟狀態。」概念更來自他腦海中的「隱形馬戲團」，九首歌曲化身九個邊緣角色，唱出在生活中不敢示人的內在狀態。

葵剛分享這些角色的存在時常難以被人接受，自己也是從一開始的抗拒、隱藏，甚至懷疑中慢慢走出來，他說：「我感到『最不受歡迎』的狀態，應該是被要求必須理解，但自己卻沒有被理解的失落感。」他透露這樣的狀況也曾發生在與家人的溝通之間。

葵剛選在生日發片。（華納提供）葵剛選在生日發片。（華納提供）

此次專輯視覺特別邀請當代攝影藝術家登曼波掌鏡，裝幀設計則由曾獲葛萊美「最佳唱片包裝設計獎」的設計師于薇操刀。登曼波在完整聆聽專輯後，希望葵剛能以「最不修飾的狀態」入鏡，於是希望葵剛能試著裸上身拍攝，把所有遮掩與防備暫時放下，回到最純粹的自己。其實葵剛過去也曾以TRASH「魁剛」的身份，在演唱會舞台上脫去上衣，他坦言自己和許多人一樣，也曾對外貌與身材感到焦慮；但隨著時間，他更希望用最真實的樣子面對自己，不必完美、不必符合誰的審美，也能被好好看見。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中