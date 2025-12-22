自由電子報
娛樂 日韓

日本大胃女王Angela佐藤愛台灣 特別點名1必吃

日本大胃女王「Angela佐藤」上個月才來台灣品嘗台南小吃「棺材板」，這次又要在台灣旅行10晚。（翻攝自IG）日本大胃女王「Angela佐藤」上個月才來台灣品嘗台南小吃「棺材板」，這次又要在台灣旅行10晚。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕多次參加大胃王比賽成績亮眼的日本大胃女王「Angela佐藤」非常喜愛台灣，曾多次拜訪，近日她曬出自己在羽田機場出發到台灣的照片，還開玩笑說「完全沒睡覺，但馬上要飛台灣，一個人自嗨的50歲（笑死）」。上個月才來台灣品嘗台南小吃「棺材板」的Angela佐藤，這次準備在台灣住10晚，她甚至還特別點名絕對要吃到在網路上看到的「蜂蜜長崎蛋糕炒飯」。

Angela佐藤說自己這次在台灣停留的時間比較長，可以來一趟隨興的旅程。（翻攝自IG）Angela佐藤說自己這次在台灣停留的時間比較長，可以來一趟隨興的旅程。（翻攝自IG）

Angela佐藤在日本時間凌晨3點12分搭乘早班飛機到台灣，且前一日為了拍攝電視外景節目，忙到很晚，只短暫休息2小時就忍不住快快搭機到心心念念的台灣。徹夜出發的她也忍不住吐嘈自己，「50歲還熬夜真的很吃力…笑死」，雖然非常疲憊、整個人也昏昏沉沉，一想到要到自己最愛的台灣，Angela佐藤又對自己喊話：怎麼能因為累就退縮呢！！！

Angela佐藤放話：夜市、台灣名菜、吃到飽，這三個絕對必吃。（翻攝自IG）Angela佐藤放話：夜市、台灣名菜、吃到飽，這三個絕對必吃。（翻攝自IG）

Angela佐藤透露自己這次要在台灣住10晚，時間很多，足夠她想幹嘛就幹嘛，她還放話：夜市、台灣名菜、吃到飽，這三個絕對必吃，還特別用括號俏皮寫下（不接受反駁）並附上一個哭笑不德的表情。她特別提到自己在網路上看到有一家賣「蜂蜜長崎蛋糕炒飯」的店，讓她覺得怪怪又好玩，還問說「到底什麼鬼啦，超想去」。熱情的網友替她查到該店位於高雄，還祝福她這次絕對能達成目標。

Angela佐藤上個月才來過台灣，沒隔多久又來台灣，果然是真愛。（翻攝自IG）Angela佐藤上個月才來過台灣，沒隔多久又來台灣，果然是真愛。（翻攝自IG）

因為這次到台灣逗留的時間比較長，Angela佐藤也替自己規畫了一個「超隨興行程」，準備不看目的地，直接跳上公車，在完全不認識的地方下車亂晃，更開自己玩笑說「迷路機率100％」。除了嘗遍美食之外，Angela佐藤也表示，自己在台灣的朋友並不多，希望這次能夠達到交100個朋友的願望。

日本大胃女王Angela佐藤結束節目拍攝工作後，搭乘早班飛機到台灣。（翻攝自IG）日本大胃女王Angela佐藤結束節目拍攝工作後，搭乘早班飛機到台灣。（翻攝自IG）

