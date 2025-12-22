阿信連環出事！撞頭「炸毛」摔落舞台 全場驚呼粉嚇壞：心臟快停了

〔記者陳慧玲／台北報導〕阿信極力促成F4「F✦FOREVER恆星之城」演唱會，並耗資2.5億元打造，雖然少了朱孝天，依舊造成轟動，不過今晚最終場阿信出事了，摔落舞台全場尖叫，其他「F3」夥伴也急著上前關切，事實上這次4場巡演，阿信有3場都出現意外，但是今晚的最嚴重，看到阿信跌落舞台，現場粉絲尖叫，有人形容：「心臟快停了。」

阿信此次巡演狀況不少，一度撞到頭，登台時頭髮如「炸毛」。（翻攝自微博）

這次巡演，阿信狀況連連，首場跌倒一次，第二場要唱《盛夏光年》前，他要升上舞台前又撞到頭，以致於急忙上台前頭髮亂了，粉絲形容如「炸毛」，是難得看到的模樣。

請繼續往下閱讀...

阿信最終場唱《派對動物》意外摔落舞台。（翻攝自微博）

今晚演唱《派對動物》時，阿信走上延伸台意外掉落舞台，讓歌迷嚇壞了，驚呼聲連連，「F3」和阿信的保鑣都立刻上前關切，也讓演出一度中斷。事實上今天登台前，阿信還開心在社群分享幾段來自這次演出現場的影片，不料演出中發生摔落舞台事件，唱片公司表示阿信平安，待演出結束後會由專業醫護人員進行詳細檢查，另外23日凌晨00：01也將上線阿信和言承旭、吳建豪、周渝民合唱的另一首新歌《放手一搏》。

F3還有阿信保鑣都上前關切。（翻攝自微博）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法