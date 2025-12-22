自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

阿信連環出事！撞頭「炸毛」摔落舞台 全場驚呼粉嚇壞：心臟快停了

〔記者陳慧玲／台北報導〕阿信極力促成F4「F✦FOREVER恆星之城」演唱會，並耗資2.5億元打造，雖然少了朱孝天，依舊造成轟動，不過今晚最終場阿信出事了，摔落舞台全場尖叫，其他「F3」夥伴也急著上前關切，事實上這次4場巡演，阿信有3場都出現意外，但是今晚的最嚴重，看到阿信跌落舞台，現場粉絲尖叫，有人形容：「心臟快停了。」

阿信此次巡演狀況不少，一度撞到頭，登台時頭髮如「炸毛」。（翻攝自微博）阿信此次巡演狀況不少，一度撞到頭，登台時頭髮如「炸毛」。（翻攝自微博）

這次巡演，阿信狀況連連，首場跌倒一次，第二場要唱《盛夏光年》前，他要升上舞台前又撞到頭，以致於急忙上台前頭髮亂了，粉絲形容如「炸毛」，是難得看到的模樣。

阿信最終場唱《派對動物》意外摔落舞台。（翻攝自微博）阿信最終場唱《派對動物》意外摔落舞台。（翻攝自微博）

今晚演唱《派對動物》時，阿信走上延伸台意外掉落舞台，讓歌迷嚇壞了，驚呼聲連連，「F3」和阿信的保鑣都立刻上前關切，也讓演出一度中斷。事實上今天登台前，阿信還開心在社群分享幾段來自這次演出現場的影片，不料演出中發生摔落舞台事件，唱片公司表示阿信平安，待演出結束後會由專業醫護人員進行詳細檢查，另外23日凌晨00：01也將上線阿信和言承旭、吳建豪、周渝民合唱的另一首新歌《放手一搏》。

F3還有阿信保鑣都上前關切。（翻攝自微博）F3還有阿信保鑣都上前關切。（翻攝自微博）

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中