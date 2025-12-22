蔡瑞雪舊愛現況曝光 微風男神耶誕親揭喜訊

〔記者張釔泠／台北報導〕蔡瑞雪前男友、「微風男神」DJ MAI孫麥傑入行兩年跨足歌唱、戲劇圈，日前受真善美社會福利基金會之邀，趁著耶誕佳節前夕來到園區探望憨兒，發揮自身擅長的音樂長才開起「耶誕音樂派對」，與憨兒「鋼琴王子」搭檔分工，兩人分別彈奏耶誕歌曲，度過一段溫馨又熱鬧的時光，孫麥傑更許下願望：「如果未來有機會，想再來這裡辦一場音樂演出！」

DJ歌手MAI孫麥傑陪憨兒過節。（真善美社會福利基金會提供）

除了用音樂互動，孫麥傑更與憨兒們組隊一起動手製作薑餅屋，從拼裝到裝飾全程耐心陪伴，過程笑聲不斷，孫麥傑更從中感受到憨兒的暖心問候，「在做薑餅屋的時候，有一位憨兒主動關心我有沒有吃早餐，那個眼神很純粹，也感受到他的溫暖，反倒療癒了我的心靈。」

DJ歌手MAI孫麥傑陪憨兒過節。（真善美社會福利基金會提供）

除此之外，他還貼心準備披薩與憨兒分享，原本準備捐出五萬元加菜金的他，在得知基金會同時推動「送愛到偏鄉」關懷物資箱計畫後深受感動，現場將捐款提高至十萬元，希望在歲末為憨兒與弱勢家庭送上一份實質支持，也盼拋磚引玉，邀請更多人一同響應。

DJ歌手MAI孫麥傑陪憨兒過節。（真善美社會福利基金會提供）

他透露在小學時期曾有跟憨兒同學相處的經驗，他坦言那段時光對自己影響很深，「也許只是外型或特質有點不同，但他們其實就跟我們一般人相處很像，『心』是一樣的溫暖。」他更從中悟出修身養性的心得，「我最大的收穫就是要讓自己『慢下來』，學著傾聽、感受。而這也讓我反思日常的我們是否節奏太快，而忽略了很多東西。」

DJ歌手MAI孫麥傑陪憨兒過節。（真善美社會福利基金會提供）

提及耶誕節這個溫馨的日子，孫麥傑說小時候因為自己名字「孫麥傑」念快時和「聖誕節」有些相似，讓這個節日對他而言特別有意義，也很喜歡這個節日，因此希望今年透過與真善美基金會合作的公益行動，為自己及憨兒們帶來一個不一樣的聖誕回憶。

