曾子益英雄救美出包 扯破曾智希衣服「內衣全露出」

曾子益（前排左）和曾智希（前排右）劇中有感情戲。（民視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕曾子益、宮美樂與范瑞君等人今參與民視新八點檔《豆腐媽媽》記者會，曾子益為戲學騎重機，劇中有個橋段是英雄救美，沒想到他要拉曾智希上後座，卻把她衣服扯破，露出內衣，讓觀眾看了哈哈大笑，他受訪時趕緊表示，有向曾智希老公陳志強道歉，也分享學騎重機並花一筆錢買二手車練習的故事。

曾子益（右一）為戲買重機，拿到駕照後第一個乘客就是宮美樂（左二）。（民視提供）

他表示，除了確保演員安全，也希望能自然呈現騎車畫面，因此自己購入一台重機，「租一次要五、六千元，太不划算。」常常收工到半夜兩點還騎車練習。拿到駕照第3天，就載著宮美從大溪回林口攝影棚，「大家都說很浪漫，但我嚇死了，一個多小時路途一直煞車、熄火。」

他回憶大溪斜坡多，光是一個紅燈轉綠燈20秒，就熄火4次，驚恐回憶：「我人生最長的20秒。」宮美樂還數度代他向後方車輛道歉。騎車路上，沿途還有卡車司機搖下車窗飆罵他：「方向燈一直打，到底要不要轉？」他坦言根本沒注意到方向燈已打。

曾子益也幽默提到，騎車前有向老婆報備，老婆看到宮美樂被載後也嚇瘋，「謝謝我把重機練好後才載她。」

范瑞君劇中為了自己小孩，毫無保留相挺。戲外她有2個女兒，她笑說，小學五、六年級時女兒常有叛逆期，「說什麼都不聽，也不回應」，沒想到國中時大轉變，母女們成了好友，甚至晚上會和女兒一直聊天，嘰嘰喳喳的女子宿舍好不快樂，常被老公提醒「好了，可以睡覺了」。

