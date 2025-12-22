自由電子報
娛樂 最新消息

怪物要來了！挑戰無繩徒手攀爬台北101 攀岩之神PO文掀熱議！

美國自由攀岩傳奇猛將霍諾德明年1月將挑戰徒手攀爬台北101。（圖翻攝自Alex Honnold_X平台）美國自由攀岩傳奇猛將霍諾德明年1月將挑戰徒手攀爬台北101。（圖翻攝自Alex Honnold_X平台）

〔即時新聞／綜合報導〕美國自由攀岩傳奇猛將艾力克斯・霍諾德（Alex Honnold）要來台灣了！而且還將挑戰徒手攀爬台灣最高建築物、享譽國際的知名地標台北101，屆時全球影音串流平台Netflix將全程直播。霍諾德今天（22日）還特別在個人社群宣傳，吸引大批網友熱議。

Netflix本月1日宣布，全球首個也是唯一個完成在優勝美地國家公園（Yosemite National Park）獨攀「酋長岩」（El Capitan）壯舉、創下優勝美地三冠王攀登最快紀錄的怪物霍諾德，將會在2026年初推出全新現場直播特別節目，以自由攀登方式挑戰台北101。

霍諾德今天特別在X平台貼出節目宣傳海報，「1月23日，我要挑戰徒手攀爬台北101大樓！這一直是我的夢想，也會是我到目前為止最具挑戰性的城市攀登。這棟大樓高達509公尺，光想到就讓我熱血沸騰！到時候Netflix會現場直播，1月23日美東時間晚上8點/太平洋時間下午5點（台灣時間2026年1月24日早上9點）記得準時收看喔！」貼文曝光後吸引200多萬人關注。

台北101董事長賈永婕早前就開心表示，「有神快拜！All hail the king 是的請期待！怎麼辦我好興奮喔，全世界都將聚焦在台灣，在台北101的時刻！」她強調，這不僅是體育挑戰，更是台灣躍上國際舞台的象徵，這場前所未有的壯舉，勢必掀起全球矚目與討論。

