娛樂 最新消息

葛仲珊失去味覺兩年 揭露當年離開台灣內幕

葛仲珊帶著新專輯強勢回歸。（Hit Fm聯播網提供）葛仲珊帶著新專輯強勢回歸。（Hit Fm聯播網提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕葛仲珊相隔9年推出全新專輯《soul.food 靈食》，今天出席電台活動，她坦承當年離開台灣的原因，是因為公司希望她每年有一張專輯，無形中帶給她很大的壓力，導致她得了憂鬱症，吃飯失去味道、耳朵對所有音樂麻木，直到養了愛犬「小潘」後，才重新找回這些感受。

剛開始，葛仲珊都不確定自己生了什麼病，只知道自己的五官感受不到任何感覺，不管聽什麼風格的音樂，對她來說都一模一樣，後來才知道是壓力造成的憂鬱症狀。

葛仲珊帶著新專輯強勢回歸。（Hit Fm聯播網提供）葛仲珊帶著新專輯強勢回歸。（Hit Fm聯播網提供）

低潮期間，葛仲珊養了「小潘」，因為照顧小潘，她的生活變得規律、作息也正常，小潘非常有靈性，每當她低落時，小潘就會主動陪在她身邊。她還記得2019年12月的某天早上，自己做了一道再簡單不過的蛋料理，但在那一天，她終於嘗到了蛋的滋味，當下就爆哭，接著，也可以感受到音樂了，她認為小潘是她的天使，治癒了她的身心。

回到紐約居住的這幾年，身為工程師的爸爸曾經建議她去考其他證照或是考警察，不過她最終沒有放棄音樂，至於這幾年的收入問題，她說自己把生活弄得很簡單，不需要花太多錢，也幸好之前有寫一些歌，有版稅收入。

葛仲珊帶著新專輯強勢回歸。（Hit Fm聯播網提供）葛仲珊帶著新專輯強勢回歸。（Hit Fm聯播網提供）

這次再度發片，她認為自己滿幸運的，歌迷都還記得她，被問到現在的公司是不是不會再「逼」她寫歌了？她笑說：「大家都會說『沒有壓力，妳想做再做噢』。」但這樣反而讓她更有壓力，不過她強調，這次回來就是要學著溝通，「以前就是不停接工作，就算拒絕了但還是會做。」現在她懂得去察覺身體的反應，正視自己的情緒。

