童顏外表藏不住火力 新加坡女優蘇櫻花「越低調越危險」

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本成人影像市場最近悄悄出現一名「海外新面孔」，來自新加坡的新晉女優蘇櫻花（Sakura Soh）低調完成日本出道，正式展開與當地製作團隊的合作。

蘇櫻花給人的第一印象是嬌小身形、童顏外表，但真正讓人停下來多看一眼的，是她身上的反差魅力。清新外型之下，線條與鏡頭感卻相當突出，被圈內形容為「第一眼安全、第二眼驚喜」型新人，在競爭激烈的日本市場中成功搶下辨識度。

在跨界之前，蘇櫻花長期活躍於DJ與夜店圈，是熟悉控場與情緒流動的類型。她不走張揚路線，而是偏冷靜、內斂，反而更耐看。

談起人生轉折，她直言疫情影響深遠。新加坡夜生活停擺的那兩年，讓她開始經營OnlyFans，也重新思考下一步。疫情結束後，她選擇旅行、觀察，等待真正適合自己的舞台。

而日本，其實從來不是臨時起意。蘇櫻花說：「我從小就接觸日本作品，這一直在我的人生願望清單裡。」她笑說，當機會出現時幾乎沒有猶豫，「機會來了，就要抓住。」

最讓粉絲意外的，是她在出道作品中選擇將身上刺青全部遮蓋。她坦言，為此花了不少心力準備，也刻意調整表情、演技與造型，希望呈現更貼近作品設定的樣貌，「刺青完全看不到，對我來說是最大的改變。」

在風格上，她不追求誇張刺激，而是偏向自然情緒與真實反應，用眼神與細膩肢體拉出層次感，也成功和一般新人做出區隔。

目前蘇櫻花每個月固定赴日工作，已為出道準備約5個月；她坦言很喜歡日本生活，「尤其是料理！」但也老實補充，氣候與語言仍在適應中，「日本冬天真的非常冷，我來自熱帶國家。」

製作團隊則看好她的海外背景與鏡頭表現，這次合作並非短期嘗試，而是以中長期布局為目標，後續將嘗試不同主題與市場反應。

