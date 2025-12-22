自由電子報
娛樂 日韓

「宇宙少女」雪娥生日前夕空降台北 舞台反差太致命

〔記者鍾志均／台北報導〕韓國女團「宇宙少女」成員雪娥出道9年，首次以個人身分來台與粉絲見面，特地選在12月26日生日前夕登場，昨（21）晚她在台北與UJUNG（粉絲名）共度一場甜到不行、哭點與笑點齊發的難忘夜晚。

雪娥帶來多首歌曲與粉絲大合唱。（WEEKENDPLAN ENT、ULC Present提供）雪娥帶來多首歌曲與粉絲大合唱。（WEEKENDPLAN ENT、ULC Present提供）

雪娥對這趟台北行藏不住興奮，20日出發時就搶先在IG曬出飛行照，還用正體中文寫下「既期待又緊張」，瞬間讓粉絲暴動。見面會於傍晚正式開演，她以《Without U》甜美現身，笑容一出場就融化全場。

活動一開始就進入「雪娥生活小百科」。她毫不保留公開私下喜好，最愛珍珠奶茶、雞排、鳳梨酥，直呼台灣美食「真的太犯規」。從睡衣風格、喜歡的電影類型，到理想的休假方式，她通通大方分享，還透露最嚮往的就是「旅行」，想用不同文化讓自己充電。

聊到未來目標，她更認真列出三件想完成的事，首先就是舉辦個人演唱會、挑戰街頭演出，以及持續推出新專輯；其中「街頭演出」更讓粉絲眼睛一亮，直呼看到雪娥不同於舞台上的另一面。

進入舞蹈環節，雪娥更是火力全開，從性感氛圍滿點的Tyla《CHANEL》，到超萌版本的TWICE《What Is Love?》，再接上節奏強烈的《MENTE MÁ》，最後用Doja Cat《MOOO!》炸翻全場。

雪娥和全場粉絲大合照。（WEEKENDPLAN ENT、ULC Present提供）雪娥和全場粉絲大合照。（WEEKENDPLAN ENT、ULC Present提供）

這次來台，雪娥特地準備中文歌《愛你但說不出口》，咬字清楚又真誠，並用歌詞「我想念你」、「愛你但說不出口」，溫柔傳遞對UJUNG的心意，現場氣氛甜到不行。

