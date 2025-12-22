自由電子報
娛樂 電影

《台通》誠誠高中同時聊7人 原因竟出自「安全感」

〔記者傅茗渝／台北報導〕青少年最害怕的，往往不是沉默，而是不知道該怎麼把話說出口。小公視讀書節目《反正你也不睡覺》本週邀來有「聊天魔」封號的《台灣通勤第一品牌》主持人「誠誠」李毅誠擔任來賓，一開口就把氣氛拉滿。誠誠笑說自己從學生時代就「偏輕浮」，卻也因此總能精準說出「大家心裡有、但不敢講的話」，主持人傑尼也以多年聽眾身分認證：「他真的很會把心裡話講出來。」節目今（22）日於小公視頻道播出。

《台通》誠誠表示聊天不只是為了熱鬧，而是為了安全感。（小公視提供）《台通》誠誠表示聊天不只是為了熱鬧，而是為了安全感。（小公視提供）

誠誠自曝高中時期就是聊天高手，甚至浮誇形容自己能「同時跟七個人聊天」，一邊分配話題、一邊觀察氣氛，讓陌生人自然破冰。主持人吳曉樂聽了笑說，這根本像影集《后翼棄兵》，一次開好幾盤棋。談到為何這麼在意人，誠誠卻給出意外答案：「因為安全感。」他認為，只要理解一個人行為背後的原因，對方就不再只是怪人，而是「有脈絡的人」，理解世界，也讓自己安心。

這份想把事情「搞懂」的性格，也反映在他對金錢的敏感度上。誠誠坦言，自己從小就很在意別人怎麼賺錢，看到拍攝現場看似閒著的工作人員，腦中會忍不住想：「他一定有理由在這裡，那為什麼我不知道？」這樣的觀察力，來自他在工廠家庭長大，從原料、加工到出貨，每個環節都與收入緊密相連，也讓他很早就學會感受家裡的經濟狀態。

他笑說，想跟爸媽要零用錢前，得先弄清楚「這筆錢怎麼來的」，不是斤斤計較，而是懂得什麼時候能開口、什麼時候該忍。直到高三那年，現實真正迎面而來，家中經濟最吃緊時，父親送貨途中意外跌落貨車，腳部開放性骨折、臥床半年。誠誠回憶，那段時間不是悲劇，而是一連串「只能撐、不能逃」的日子，也讓他提早踏入打工、分擔責任的人生。

誠誠回顧父親受傷、提早打工的人生轉折，坦言17歲的自己看到現在，會感到滿意。（小公視提供）誠誠回顧父親受傷、提早打工的人生轉折，坦言17歲的自己看到現在，會感到滿意。（小公視提供）

上大學後，誠誠幾乎一路打工，陪著家裡走過還債階段。他坦言，在做便當、做Podcast之前，其實一度迷惘，不知道自己要幹嘛，直到慢慢找到出口。節目尾聲被問到：「如果17歲的你看到現在的你，會怎麼想？」誠誠毫不猶豫回答：「他會很滿意，因為現在的一切，比當年想像得好太多了。」

《反正你也不睡覺》以深夜陪伴青少年為核心，透過真實對話，聊那些沒人教、卻常讓人卡關的人生難題。節目於小公視、公視＋每週一、二晚間9點播出，YouTube與Podcast則於每週二、五同步上架。

