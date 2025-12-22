自由電子報
娛樂 日韓

女團爆集體退出！出道不到兩年「一次走4人」

ME:I的COCORO（左起）、RAN、KOKONA、SHIZUKU宣布退團。（翻攝自IG）ME:I的COCORO（左起）、RAN、KOKONA、SHIZUKU宣布退團。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本11人女子團體ME:I今天（22日）透過官方社群宣布，成員COCORO（加藤心）、RAN（石井蘭）、SHIZUKU（飯田栞月）及KOKONA（佐佐木心菜） 將於今年底結束團體活動，未來ME:I將以7人體制活動。

ME:I官方網站指出：「COCORO、RAN、SHIZUKU、KOKONA將於2025年12月31日與公司LAPONE GIRLS的專屬經紀合約到期，結束作為ME:I的活動。」公司同時也向粉絲致歉：「對於長期支持我們的粉絲們，突然告知此消息，我們深感抱歉。」並衷心感謝COCORO、RAN、SHIZUKU、KOKONA在活動中付出的努力。

ME:I從11人女團，變成7人體制。（翻攝自IG）ME:I從11人女團，變成7人體制。（翻攝自IG）

ME:I出身於選秀《PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS》，11人從中脫穎而出，於2024年4月正式出道。同年，她們出道僅7個月就登上《NHK紅白歌合戰》。2024年8月3日，TSUZUMI因適應障礙停止活動，COCORO則因健康不佳，於2025年3月29日暫停活動。RAN也因精神狀況不佳，於2025年7月1日也暫停活動。至於SHIZUKU則在10月被爆出捲入師兄JOI大平祥生的劈腿疑雲，因違規導致活動休止。

對於4人同時離團，《週刊文春》爆料事情不單純，知情人士透露，成員之間從來沒有任何的不合，甚至還有成員鬆口「真的受夠了」。知情人士進一步指出，退團的4個人對LAPONE的經紀管理抱有不信任感，如果可以重回舞台上唱跳，她們是想留下來的，這次退團並非她們的本意。

