（影）丟丟妹自曝心臟劇痛送急診 嚇壞：快要死在那裡

丟丟妹上週在台南突然心臟劇痛，緊急送急診。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕31歲的人氣直播主「丟丟妹」李明珊以拍賣海鮮走紅，個性豪邁的她可說是台灣新一代直播天后，近期網友發現她消失了3、4天都沒有直播，今（22）丟丟妹曬出一段影片，表示自己上週在台南突然心臟劇痛，緊急送急診，全家人都被她嚇壞。

丟丟妹說上週她突然病了，半夜緊急送到急診，她形容當時「心臟痛，痛很久，痛到我一直在哭，因為太痛，我痛到去撞圍欄，覺得我的命快要死在那裡」。

丟丟妹表示已經替自己預約了全身健檢。（翻攝自臉書）

送到醫院後，醫師替她照斷層並施打止痛針，卻不見效果，緊急決定施打嗎啡，沒想到打了第一針非但沒有停止痛苦，反而變得更痛，丟丟妹摸著胸部說「我不是這裡痛而已，整個上半身，我的內臟都在痛」，醫師聞言又打了第二針嗎啡，她還是很痛，護理師也束手無策說：「已經打到嗎啡了，妳怎麼還會痛」，全家人都非常緊張。

隨後丟丟妹全身起紅疹，出現過敏反應，所以才覺得劇痛，醫師原本還要替她打抗過敏藥，但丟丟妹不敢再打針，更表示「過敏會死人，一般人早就休克了」。之後丟丟妹趕緊預約全身健檢，並表示要愛惜自己的身體。

