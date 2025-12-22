自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（影）丟丟妹自曝心臟劇痛送急診 嚇壞：快要死在那裡

丟丟妹上週在台南突然心臟劇痛，緊急送急診。（翻攝自臉書）丟丟妹上週在台南突然心臟劇痛，緊急送急診。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕31歲的人氣直播主「丟丟妹」李明珊以拍賣海鮮走紅，個性豪邁的她可說是台灣新一代直播天后，近期網友發現她消失了3、4天都沒有直播，今（22）丟丟妹曬出一段影片，表示自己上週在台南突然心臟劇痛，緊急送急診，全家人都被她嚇壞。

丟丟妹說上週她突然病了，半夜緊急送到急診，她形容當時「心臟痛，痛很久，痛到我一直在哭，因為太痛，我痛到去撞圍欄，覺得我的命快要死在那裡」。

丟丟妹表示已經替自己預約了全身健檢。（翻攝自臉書）丟丟妹表示已經替自己預約了全身健檢。（翻攝自臉書）

送到醫院後，醫師替她照斷層並施打止痛針，卻不見效果，緊急決定施打嗎啡，沒想到打了第一針非但沒有停止痛苦，反而變得更痛，丟丟妹摸著胸部說「我不是這裡痛而已，整個上半身，我的內臟都在痛」，醫師聞言又打了第二針嗎啡，她還是很痛，護理師也束手無策說：「已經打到嗎啡了，妳怎麼還會痛」，全家人都非常緊張。

隨後丟丟妹全身起紅疹，出現過敏反應，所以才覺得劇痛，醫師原本還要替她打抗過敏藥，但丟丟妹不敢再打針，更表示「過敏會死人，一般人早就休克了」。之後丟丟妹趕緊預約全身健檢，並表示要愛惜自己的身體。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中