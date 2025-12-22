阿信開口「再多一個兄弟」 周渝民驚人反應曝光

阿信助陣F4。（相信音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕F4言承旭、吳建豪、「仔仔」周渝民以及五月天阿信攜手舉辦「F✦FOREVER恆星之城」演唱會，一連在上海熱唱四場，開場他們騎著重機現身，以《放手一搏》炒熱氣氛，樂團主唱阿信也難得跳舞，化身北投舞王與F3齊跳，全場嗨翻。

演唱會上，言承旭誇吳建豪身材很好，吳建豪卻拖阿信下水，言承旭說這次同台才發現阿信腿好長，所以喊他「長腿信」，這次朱孝天缺席，阿信力挺上陣，讓巡演可以順利重啟，他也笑問仔仔、言承旭和吳建豪，「如果再多一個兄弟你們願意嗎？」仔仔故意說：「他（阿信）都假裝忙內，搶我的位置。」互動搞笑。

「F✦FOREVER恆星之城」斥資2.5億、動員近300人，以最頂級規格打造演唱會，首場演出阿信提到：「其實到這刻之前，我一點都不覺這演唱會會變成真的，我一直覺得是不可能的演唱會。一個團體有三個完美主義者，我先說除了我之外，這場演唱會要怎麼辦，燈光舞台走位，這幾位歌用累積20年的心情準備，都為了在場每一位，因為你們值得！」

仔仔隨即解釋：「我們的完美是為了迎接你。」並表達對阿信的感謝，「有些默契不需多說，就像阿信幫我們很多忙，自己身兼這麼多職務，還跳下來一起演出，很感動，謝謝你！」言承旭也馬上接說：「我真的覺得仔仔說得很有道理，我們能夠站在這，我要叫他長腿信，幫我們實現（夢想），幫我們做了很多的事。」讓阿信羞回：「這不是應該在慶功宴說的話嗎？現在才第一場。」

演唱會最後，言承旭、吳建豪、周渝民、阿信再度站上繞場恆星舞台演唱《煙火的季節》，接著獻上播放量破億的《恆星不忘Forever Forever》，全場歌迷跟著大合唱，等待了20年，鐵粉也送上300個花籃應援，成為梅賽德斯-奔馳文化中心花籃最多的一次。開場全新單曲《放手一搏》12月23日00：01全面上架，吳建豪新曲《Dance Until We Die》、《Ur The Reason》19日已數位上線，言承旭、仔仔新曲也將陸續上架。

