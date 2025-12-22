自由電子報
娛樂 電影

《大濛》賣破6000萬不降溫 柯煒林放話：票房破億幹這事

〔記者鍾志均／台北報導〕在強片輪番上陣的檔期中，台片《大濛》殺出血路，滿座率居高不下，今（22）正式宣布票房突破6000萬，社群更湧現「5刷還在哭」的觀後回饋。

《大濛》男主角港星柯煒林昨趁冬至特地飛抵台灣宣傳，出席影人場。（華文創提供）《大濛》男主角港星柯煒林昨趁冬至特地飛抵台灣宣傳，出席影人場。（華文創提供）

眼看場場爆滿，導演陳玉勳忍不住在社群向戲院喊話：「《大濛》場次不多，但很多都滿場，拜託加場！畢竟是人類要對抗動物跟外星人，好難打！」一句話逗笑網友，也點燃更多觀影動能。

男主角柯煒林昨趁冬至特地飛抵台灣工作，主動向導演提議跑影人場，只因「真的很想念台灣觀眾」。消息一出，兩場映後活動火速完售。他笑談片中「炸油條戲」其實不難，甚至放話若票房破億，親自炸油條請戲迷吃。

奈良美智特別點名《大濛》感人的戲，左起為方郁婷、柯煒林。（華文創提供）奈良美智特別點名《大濛》感人的戲，左起為方郁婷、柯煒林。（華文創提供）

令人驚喜的是，日本藝術家奈良美智也成了《大濛》鐵粉；繼嘉義看過一次，北上後再度二刷，他分享：「知道故事後不用一直盯字幕，反而更能沉浸，感動更強烈。」

他點名兩場戲最催淚——舞台上唱跳的姊姊、以及認屍的那一刻，「那是兩種完全不同的眼淚。」回到日本後，他一邊吃著統一肉燥麵、一邊聽原聲帶，還期待「下次在日本再看一次」。

