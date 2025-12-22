自由電子報
娛樂 最新消息

65人漁港熱舞《恁阿公勒》 網封「尾牙神曲預定」

《叫我驅魔男神》主題曲《恁阿公勒》超洗腦。（光盛影業提供）《叫我驅魔男神》主題曲《恁阿公勒》超洗腦。（光盛影業提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕荒謬奇幻喜劇片《叫我驅魔男神》將基隆漁港、印度寶萊塢、驅魔神話全丟進同一鍋，熬出一部笑點密集、荒謬的跨年爽片，今（22）曝光主題曲《恁阿公勒》，準備陪觀眾一路笑進2026。

《叫我驅魔男神》華麗歌舞場面出動65人開跳，基隆正濱漁港化身大型寶萊塢舞蹈華麗場面。（光盛影業提供）《叫我驅魔男神》華麗歌舞場面出動65人開跳，基隆正濱漁港化身大型寶萊塢舞蹈華麗場面。（光盛影業提供）

電影由林哲熹飾演賣透抽的魯蛇湯仔，白天在漁港擺攤、晚上開直播賣法器，人生宗旨只有「能混就混」，某天他遇上來自印度、怕鬼怕到極致的「桑傑」，兩人被命運推上荒謬的驅魔之路，準備正面對決大魔王「阿修羅」。

最新釋出的《恁阿公勒》MV由林哲熹手拿透抽串燒直接開跳，雷嘉汭則換上寶萊塢公主造型，舞跳一半直接變身「千手觀音」，畫面又美又鬧，衝突感滿到溢出。

雷嘉汭一身寶萊塢公主服展現婀娜舞姿，瞬間變換為「千手觀音」驚豔全場。（光盛影業提供）雷嘉汭一身寶萊塢公主服展現婀娜舞姿，瞬間變換為「千手觀音」驚豔全場。（光盛影業提供）

更狂的是，65人大陣仗在基隆正濱漁港集體熱舞，張懷秋、江譚佳彥、高捷全數下海，一起跳「恁阿公舞」。洗腦歌詞「恁阿公勒」搭配端盤子、甩頭、跺腳、抖肩的簡單舞步，被網友直接點名「2026尾牙神曲預定。」

導演陳玫君表示，選在正濱漁港拍大型歌舞，是因為這裡同時擁有台灣最生活化的市集感，以及彩色街屋的強烈視覺，「透抽攤、漁船、市集全部都很台，但一跳起寶萊塢舞，反而超合理。」

《恁阿公勒》由風格鬼才余昊益操刀，創作關鍵字直接寫成一排：「布袋戲＋美國衝浪搖滾＋台客嘻哈＋寶萊塢」。

他研究大量印度電影主題曲，把印度傳統打擊樂、複雜拍子，硬是融進台灣流行音樂，再加上「台灣人一聽就懂的嘴砲幽默」，誕生出這首一聽就「回不去」的洗腦神曲。《叫我驅魔男神》12月31日全台上映。

點圖放大
點圖放大

