娛樂 最新消息

不會只演戲！D.O.表態：對EXO的決心從沒改變

D.O.都敬秀最近接受韓國媒體訪問，提及新劇《操控遊戲》以及EXO。（翻攝自Disney+）D.O.都敬秀最近接受韓國媒體訪問，提及新劇《操控遊戲》以及EXO。（翻攝自Disney+）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓流天團EXO的成員「D.O.」都敬秀最近話題不斷，20日他與EXO合體出席MMA頒獎典禮，一邊又花來回兩個小時的車程，只為花15分鐘親自恭喜金宇彬的婚禮，被大讚實在有情有義。今天（22日）韓國媒體刊出他的報導，D.O.也分享對EXO的看法。

都敬秀主演的韓劇《操控遊戲》最近剛完結，他在片中飾演癲狂的神秘人安耀漢，第一次飾演反派就獲得滿堂彩，「我覺得這是個很有趣的角色，從來沒有嘗試過的演技，所以想挑戰看看，我的願望清單中有一個是要演反派，現在已經完成了，感覺壓力緩解了不少。」

D.O.都敬秀在《操控遊戲》中飾演反派、資安公司代表安耀漢。（Disney+提供）D.O.都敬秀在《操控遊戲》中飾演反派、資安公司代表安耀漢。（Disney+提供）

《SPOTVNEWS》報導中，都敬秀被問到EXO成員是否有看《操控遊戲》？他稱成員們都沒有看，「如果有成員有新作品，我也會看不下去，那種感覺怎麼說呢？就是家人在演戲一樣，我身邊沒有朋友演過像《操控遊戲》一樣的類型，但如果是那種在身邊很久的人，突然去演愛情喜劇，真的是不忍直視。」不過都敬秀透露，成員會傳短影音的片段給他，稱讚他演得很好。

D.O.強調難以從演員以及歌手中選擇一個，兩個都會繼續下去，且對EXO的心意很明確。（翻攝自Disney+）D.O.強調難以從演員以及歌手中選擇一個，兩個都會繼續下去，且對EXO的心意很明確。（翻攝自Disney+）

D.O.在2026年開春將以EXO成員身分與大家見面，將在明年1月19日發行正規八輯《REVERXE》。D.O.表示：「演技雖然很重要，但我和EXO一起努力的決心非常明確，完全沒有改變，明年我也會有個人活動，其實身兼演員、歌手真的不簡單，但我也沒辦法選擇只做一個，在完成一個領域之後，我會好好休息，在全心投入另一個活動。」

D.O.過去受訪，提到他身兼歌手、演員，但EXO的行程也一個不漏的都參加了。都敬秀表示：「我覺得這是理所當然的事情，我的本業是歌手，當然也在當演員，在團體活動中，我最討厭的就是給別人帶來不便，為什麼呢？因為只要有一個人缺席，會對其他成員…像這樣的經驗我經歷了很多次。」

