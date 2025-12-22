禮服遭潑墨？ 趙露思本人親認有問題舊款代替

趙露思出席頒獎典禮被發現身上禮服彷彿是近10年前的舊款式。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國女星趙露思先前因身體出狀況說不出話停工多時，後續又與前東家「銀河酷娛」爆出合約糾紛，就在種種打擊接踵而至的時候，趙露思卻憑著《許我耀眼》華麗逆襲，與新東家簽約重新出發。昨（21）日趙露思出席頒獎典禮被發現身上禮服彷彿是近10年前的舊款式而且與珠寶超級不搭，引起外界討論，之後引發「禮服失蹤」、「禮服遭潑墨」等多種說法。趙露思本人也在直播中親口承認「衣服的BUG肯定存在」。

趙露思走紅毯的時候穿著粉色禮服，搭配全球僅一套的珠寶。（翻攝自微博）

趙露思一開始先穿著一套粉色禮服亮相，搭配全球僅有一套的珠寶，風華萬千備受矚目，她也說今年對她而言是「很不一樣的一年」。之後在典禮上，趙露思卻換了一套黑色禮服，還被發現是2016年秋冬款，也就是說，趙露思換上了將近10年前的款式。趙露思之後在直播當中親口說：「衣服有一說一啊，有些BUG是肯定存在的」、「每次出來就會有人心裡難受」，聽得出話中有話，卻未明確說明內幕。

請繼續往下閱讀...

趙露思坦言禮服的確出了點BUG。（翻攝自微博）

雖然趙露思坦言禮服的確存在問題，但並非最後一次跟粉絲見面，還說「期待下次見面」。趙露思回歸後出席的活動大多具公益性質，至今仍未投入劇組工作，原因是經過腦波檢測顯示她大腦狀態偏低落。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法