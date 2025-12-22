謝京穎一舉懷上龍鳳胎？洪都拉斯暴雷反應曝光

〔記者蕭方綺／台北報導〕洪都拉斯、謝瓊煖、陳仙梅、藍葦華等人今出席民視新八點檔《豆腐媽媽》首映記者會，劇中曾子益、宮美樂是謝瓊煖的孩子，是否設定為龍鳳胎時？洪都拉斯突然插話：「又不是謝京穎。」但謝京穎上週僅公布懷有雙胞胎，尚未公開寶寶性別。

謝瓊煖（左起）、洪都拉斯、陳仙梅、藍葦華在《豆腐媽媽》飾演一家人。（民視提供）

媒體們聽聞這句話，以為他「暴雷」性別，全場驚呆。洪都拉斯立刻圓場解釋：「我有在Google的。」強調只是看到新聞提到謝京穎懷雙胞胎才隨口一說。對此，民視公關也在旁解釋謝京穎尚未公布寶寶性別，是否為龍鳳胎仍未可知。

請繼續往下閱讀...

此外，洪都拉斯也透露，明年將出席陳漢典與Lulu的婚禮。他回憶自2003年參與《全民大悶鍋》起就認識陳漢典，「我看他從讀大學、參加選秀、拿下冠軍，一步一步走到現在，他就是喜歡表演，也不鬧緋聞，台上是諧星，私下其實很安靜。」

近期兩人合作舞台劇《明星養老院》，洪都拉斯也提到，陳漢典對結婚喜訊事前完全未透露，事後還親自向他致歉，讓他直言這對小夫妻相當有禮貌。

而50歲的陳仙梅在劇中降齡演出，飾演她媽媽的潘奕如甚至比她還小3歲，因此陳仙梅不諱言提到自己容貌焦慮，為戲首度嘗試電波、音波等保養療程，連萬元美容儀都買，「十幾萬都花下去了」，無奈還是遭到網友批評，她苦笑說現在只能專心投入角色，其他聲音選擇不看、不聽。

藍葦華這次在劇中飾演洪都拉斯的兒子，笑說終於不用一出場就演爸爸。他聽聞陳仙梅在意網友評價，自認也很少看網路留言，「就算看到有人說我演得不好，也只是笑笑帶過。」他認為自己抗壓性高，加上本身已有家庭與孩子，反而讓他在詮釋親情戲時更有感觸。

宮美樂（左起）、洪都拉斯和謝瓊煖今出席《豆腐媽媽》首映會。（民視提供）

洪都拉斯則分享自己參與節目，曾看到網友寫：「是沒人了嗎？怎麼會找他？」當時都會告訴自己：「這是不是對手台的暗樁。」也很想把躲在鍵盤後面的酸民都集結起來，問他們：「你們到底為什麼這麼不開心？」因為網友總是愛看又愛罵。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法