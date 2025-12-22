林美秀即興秀葡萄牙語 王彙筑拚《全家有智慧》百萬獎金救石虎

蘇達（左二）帶領台語台表演班新演員比拚台語。（公視台語台提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕台語益智節目《全家有智慧》，本季集結96組家庭同場較勁。本週正式迎來萬眾矚目的三場準決賽，賽場星光熠熠，從伊正、林雨宣、王品澔等實力派演員，到卓義峯、王彙筑，以及《原子少年》土星組成的偶像團體「Saturnday」，再到蘇達領軍的公視台語台表演班新演員、若潼帶隊的《菜鳥仔 niceplay》成員齊聚一堂，最終勝出的三強將挺進總決賽，角逐高達百萬獎金。

準決賽題目橫跨醫學與俚語常識，成為晉級關鍵。當題目問到「電光（tiān-kong）」的意思時，林雨宣分享陪阿嬤看診的生活經驗，王品澔則憑自身記憶判斷，兩人同步選出正解「X光」，獲主持人阿松大讚台語感十足。偶像團體表現同樣亮眼，「Saturnday」成員劉新民一眼看圖猜中俚語「勸人做好代，較贏食早齋」，透露是父母平日的叮嚀；唐立杰則從「近廟欺神」的字面推敲出涵義，成功替隊伍搶分。

節目也展現台語的國際視野，當被問到麵包台語「麭（pháng）」的語源時，不少人答對來自葡萄牙，主持人林美秀更即興秀出葡萄牙語，逗樂全場。伊正一度推測「No捽」可能與外語發音有關，雖最終證實是純台語，但推理過程讓人看見語言交會的趣味。

為搶進總決賽，選手們火力全開，卓義峯坦言壓力大到失眠，王彙筑則盼能將獎金捐助石虎保育。究竟百萬獎金花落誰家？準決賽與冠軍賽將陸續播出，12月29日揭曉最終王者。

