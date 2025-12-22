自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

林美秀即興秀葡萄牙語 王彙筑拚《全家有智慧》百萬獎金救石虎

蘇達（左二）帶領台語台表演班新演員比拚台語。（公視台語台提供）蘇達（左二）帶領台語台表演班新演員比拚台語。（公視台語台提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕台語益智節目《全家有智慧》，本季集結96組家庭同場較勁。本週正式迎來萬眾矚目的三場準決賽，賽場星光熠熠，從伊正、林雨宣、王品澔等實力派演員，到卓義峯、王彙筑，以及《原子少年》土星組成的偶像團體「Saturnday」，再到蘇達領軍的公視台語台表演班新演員、若潼帶隊的《菜鳥仔 niceplay》成員齊聚一堂，最終勝出的三強將挺進總決賽，角逐高達百萬獎金。

樂天女神若潼（左三）帶領「菜鳥仔 niceplay」節目成員參賽奪百萬。（公視台語台提供）樂天女神若潼（左三）帶領「菜鳥仔 niceplay」節目成員參賽奪百萬。（公視台語台提供）

王品澔與林雨宣在答題過程展現演員的觀察力。（公視台語台提供）王品澔與林雨宣在答題過程展現演員的觀察力。（公視台語台提供）

準決賽題目橫跨醫學與俚語常識，成為晉級關鍵。當題目問到「電光（tiān-kong）」的意思時，林雨宣分享陪阿嬤看診的生活經驗，王品澔則憑自身記憶判斷，兩人同步選出正解「X光」，獲主持人阿松大讚台語感十足。偶像團體表現同樣亮眼，「Saturnday」成員劉新民一眼看圖猜中俚語「勸人做好代，較贏食早齋」，透露是父母平日的叮嚀；唐立杰則從「近廟欺神」的字面推敲出涵義，成功替隊伍搶分。

「原子少年」由土星組成偶像團體「Saturnday」拿下爭奪百萬的門票。（公視台語台提供）「原子少年」由土星組成偶像團體「Saturnday」拿下爭奪百萬的門票。（公視台語台提供）

演員伊正一度推測台語詞彙源自法語。（公視台語台提供）演員伊正一度推測台語詞彙源自法語。（公視台語台提供）

節目也展現台語的國際視野，當被問到麵包台語「麭（pháng）」的語源時，不少人答對來自葡萄牙，主持人林美秀更即興秀出葡萄牙語，逗樂全場。伊正一度推測「No捽」可能與外語發音有關，雖最終證實是純台語，但推理過程讓人看見語言交會的趣味。

實力唱將卓義峯（左二）為了參賽壓力大到失眠。（公視台語台提供）實力唱將卓義峯（左二）為了參賽壓力大到失眠。（公視台語台提供）

為搶進總決賽，選手們火力全開，卓義峯坦言壓力大到失眠，王彙筑則盼能將獎金捐助石虎保育。究竟百萬獎金花落誰家？準決賽與冠軍賽將陸續播出，12月29日揭曉最終王者。

新生代創作歌手王彙筑如果拿下百萬，將捐給保護石虎相關單位。（公視台語台提供）新生代創作歌手王彙筑如果拿下百萬，將捐給保護石虎相關單位。（公視台語台提供）

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中