「甜系辣妹代表」澀谷由里加入SWAG 超兇上圍讓人暈

日本人氣女星澀谷由里宣布加入成人平台「SWAG」。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕日本人氣女星澀谷由里宣布加入成人平台「SWAG」，能說流利中文的她，近日曝光首戰日期。經常在社群平台曬辣照的她，擁有傲人上圍，加上細腰，顯得更雄偉。除此之外，澀谷由里長相甜美，身材窈窕，是所有男人心目中的夢中情人，還被封為「甜系辣妹代表」。

澀谷由里不僅身材傲人，還是個高材生，她畢業於日本名校青山學院大學。（翻攝自IG）

澀谷由里擁有天使臉孔、魔鬼身材。（翻攝自IG）

澀谷由里不僅身材傲人，還是個高材生，她畢業於日本名校青山學院大學，出道之後窈窕有致的身材加上，讓人難以忘懷的豐乳，迅速在社群走紅，還多次登上台灣論壇成為熱門話題。她本人對於加入SWAG表示：一直以來都收到許多粉絲溫暖留言，所以常想是不是能有一個更貼近彼此的互動空間，恰好此時SWAG邀約，兩者一拍即合。

澀谷由里操著流利中文邀請粉絲到她直播間互動。（翻攝自IG）

澀谷由里提前預告12月24日耶誕節前夕她會進行首次直播。（翻攝自IG）

澀谷由里操著流利中文邀請粉絲到她直播間互動，更提前預告12月24日耶誕節前夕她會進行首次直播，為了慶祝「第一次」她也透露準備了特別版內容，不過卻賣關子不願意說到底有多特別，讓人心癢難耐。

澀谷由里表示，12月24日的直播有特殊內容。（翻攝自IG）

