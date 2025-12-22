自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 歐美

20歲「最美公主」翱翔天際 自我挑戰完成空軍首次單飛

有「歐洲最美公主」頭銜的20歲西班牙王儲萊昂諾公主。（翻攝自IG）有「歐洲最美公主」頭銜的20歲西班牙王儲萊昂諾公主。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕有「歐洲最美公主」頭銜的20歲西班牙王儲萊昂諾公主（Princesa Leonor）在空軍學校完成首次單飛，再度寫下人生全新里程碑。萊昂諾公主完成首次單飛不僅證明了她的能力，同時也象徵她的軍事養成進入關鍵階段，展現出未來三軍統帥的專業能力。

萊昂諾公主在空軍學校完成首次單飛。（翻攝自IG）萊昂諾公主在空軍學校完成首次單飛。（翻攝自IG）

萊昂諾公主今年9月以空軍少尉身分進入穆爾希亞聖哈維爾空軍學院（Academia General del Aire y del Espacio de San Javier），歷經4個月密集訓練，她正式駕駛訓練用的Pilatus PC-21教練機完成首次的單獨飛行。西班牙王室也在近日公開一系列萊昂諾公主穿著全套飛行裝備的照片。

萊昂諾公主身上穿著重達7公斤、用於抵抗高G力的抗荷服。（翻攝自IG）萊昂諾公主身上穿著重達7公斤、用於抵抗高G力的抗荷服。（翻攝自IG）

從畫面中可以看見萊昂諾公主身上穿著重達7公斤、用於抵抗高G力的抗荷服，起飛前萊昂諾公主也親自簽署飛機技術紀錄簿，經過仔細檢查機身後，開始飛行任務。完成首次飛行任務，萊昂諾公主和同袍一起慶祝，臉上漾開了歡樂的笑容，同時也拿到相爭飛行資格的「飛行之翼」。

萊昂諾公主身上穿著重達7公斤、用於抵抗高G力的抗荷服。（翻攝自IG）萊昂諾公主身上穿著重達7公斤、用於抵抗高G力的抗荷服。（翻攝自IG）

這趟飛行任務可不是做秀，西班牙王室表示，為了達成單飛資格，萊昂諾公主必須通過完整理論課程、飛行模擬器操作並與教官多次完成同乘飛行訓練，確保擁有獨自完成所有標準程序後，才飛上青空。她的訓練內容包括：飛行前簡報、航線規劃、檢查肌體狀況、起飛與降落，最後才獲准進行俗稱「放飛」的單飛任務。
西班牙王室表示，為了達成單飛資格，萊昂諾公主必須通過完整系統性課程。（翻攝自IG）西班牙王室表示，為了達成單飛資格，萊昂諾公主必須通過完整系統性課程。（翻攝自IG）

萊昂諾公主不只接受了飛行訓練，也學習海上求生演練、直升機跳海訓練、防護裝備操作、全面認識空軍與太空軍組織運作。在軍校時，萊昂諾褪去公主身分，參與學校傳統儀式，包括在飛行員主保勝人「洛雷托聖母」慶典期間進行宣示、升旗活動。

萊昂諾公主先前已完成陸軍、海軍訓練，目標朝向未來成為三軍統帥。（翻攝自IG）萊昂諾公主先前已完成陸軍、海軍訓練，目標朝向未來成為三軍統帥。（翻攝自IG）

根據西班牙媒體報導，萊昂諾公主目前正在軍事訓練的第3階段，先前她已完成陸軍、海軍訓練，替將來成為三軍統帥做好準備。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中