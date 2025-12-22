自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

眾所期待！《排球少年》全新劇場版、短篇動畫預計2027年公開

《排球少年！！》官方昨（21）日宣布，劇場版續作與短篇電視動畫確定在2027年同步公開。（圖擷取自@animehaikyu_com 社群平台「X」）《排球少年！！》官方昨（21）日宣布，劇場版續作與短篇電視動畫確定在2027年同步公開。（圖擷取自@animehaikyu_com 社群平台「X」）

〔即時新聞／綜合報導〕去年上映的《劇場版 排球少年！！垃圾場的決戰》，不僅在日本創下百億票房紀錄，全球票房也高達1.4億美元（約新台幣45億），加上與日本男女排在奧運跨次元聯動合作，讓全世界掀起一股排球熱潮。昨（21）日官方宣布，劇場版續作與短篇電視動畫確定在2027年同步公開，並釋出主視覺圖與預告片。

綜合日媒報導，《排球少年！！》官方早在今年3月初，就在動畫開播10周年紀念活動透露，確定將劇情承接《劇場版 排球少年！！垃圾場的決戰》後的「烏野 VS 鷗台」篇章，改編成《劇場版 排球少年！！ VS小巨人》（暫譯，ハイキュー!! VS 小さな巨人 ）；原作漫畫經典篇章之一的「梟谷 VS 狢坂」，則是製作成短篇電視動畫《排球少年！！ 怪物們的去向》（暫譯，ハイキュー!! バケモノたちの行くところ）。

消息發布9個月後，《排球少年！！》日本動畫官方終於在本月21日晚間，於YouTube頻道發布後續消息，除了確定2部作品都是在2027年公開，還公開續作劇場版仍舊是滿仲勸擔任導演與編劇，動畫製作一樣是由Production I.G 負責。擔任作品主人公「日向翔陽」動畫配音聲優的村瀨步，也在事後發文請排民們一起期待2027年到來。

據了解，《劇場版 排球少年！！ VS小巨人》劇情描述烏野高中晉級春高第三輪後，即將對上強敵鷗台高中，日向翔陽也將對上同樣身材嬌小、彈跳力驚人且擁有「小巨人」之稱的星海光來。至於短篇動畫《排球少年！！ 怪物們的去向》，則是描述人氣角色木兔光太郎所在的梟谷學園，與勁敵桐生八率領的狢坂高中在春高的精彩對戰。

《排球少年！！》原作漫畫作者古舘春一也於昨日發布親筆繪圖，除了請大家在新的一年多多指教，也用筆下角色「菅原孝支」因為接收到大量資訊資訊導致「大腦當機」的趣味畫面，提醒大家不要嗨過頭。另外，《排球少年！！》還確定在明年3月與日本SV聯賽的排球隊伍合作，還預計連載全新衍生漫畫，讓排球熱潮持續延燒。

相關新聞請見：

熱血再開！《排球少年》確定製作劇場版續集、短篇電視動畫
《排球少年》劇場版導演滿仲勸 現身高雄「簽名留念」掀轟動

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中