眾所期待！《排球少年》全新劇場版、短篇動畫預計2027年公開

《排球少年！！》官方昨（21）日宣布，劇場版續作與短篇電視動畫確定在2027年同步公開。（圖擷取自@animehaikyu_com 社群平台「X」）

〔即時新聞／綜合報導〕去年上映的《劇場版 排球少年！！垃圾場的決戰》，不僅在日本創下百億票房紀錄，全球票房也高達1.4億美元（約新台幣45億），加上與日本男女排在奧運跨次元聯動合作，讓全世界掀起一股排球熱潮。昨（21）日官方宣布，劇場版續作與短篇電視動畫確定在2027年同步公開，並釋出主視覺圖與預告片。

綜合日媒報導，《排球少年！！》官方早在今年3月初，就在動畫開播10周年紀念活動透露，確定將劇情承接《劇場版 排球少年！！垃圾場的決戰》後的「烏野 VS 鷗台」篇章，改編成《劇場版 排球少年！！ VS小巨人》（暫譯，ハイキュー!! VS 小さな巨人 ）；原作漫畫經典篇章之一的「梟谷 VS 狢坂」，則是製作成短篇電視動畫《排球少年！！ 怪物們的去向》（暫譯，ハイキュー!! バケモノたちの行くところ）。

消息發布9個月後，《排球少年！！》日本動畫官方終於在本月21日晚間，於YouTube頻道發布後續消息，除了確定2部作品都是在2027年公開，還公開續作劇場版仍舊是滿仲勸擔任導演與編劇，動畫製作一樣是由Production I.G 負責。擔任作品主人公「日向翔陽」動畫配音聲優的村瀨步，也在事後發文請排民們一起期待2027年到來。

據了解，《劇場版 排球少年！！ VS小巨人》劇情描述烏野高中晉級春高第三輪後，即將對上強敵鷗台高中，日向翔陽也將對上同樣身材嬌小、彈跳力驚人且擁有「小巨人」之稱的星海光來。至於短篇動畫《排球少年！！ 怪物們的去向》，則是描述人氣角色木兔光太郎所在的梟谷學園，與勁敵桐生八率領的狢坂高中在春高的精彩對戰。

《排球少年！！》原作漫畫作者古舘春一也於昨日發布親筆繪圖，除了請大家在新的一年多多指教，也用筆下角色「菅原孝支」因為接收到大量資訊資訊導致「大腦當機」的趣味畫面，提醒大家不要嗨過頭。另外，《排球少年！！》還確定在明年3月與日本SV聯賽的排球隊伍合作，還預計連載全新衍生漫畫，讓排球熱潮持續延燒。

