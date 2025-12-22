自由電子報
娛樂 電視

陳漢典婚前臉變了！娶Lulu席開60桌 婚宴進度曝光

《百分之一相對論》舉行首播記者會，探員陳漢典、黃偉晉率領主持群與三大單元NPC演員齊聚亮相。（記者潘少棠攝）《百分之一相對論》舉行首播記者會，探員陳漢典、黃偉晉率領主持群與三大單元NPC演員齊聚亮相。（記者潘少棠攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕實境節目《百分之一相對論》今（22）日舉辦首播記者會，探員與三大單元NPC演員幾乎全員到齊，場面熱鬧。不過焦點很快被準新郎陳漢典拉走，他與未婚妻 Lulu黃路梓茵將於1月舉行婚宴，婚禮進度成了全場最被關心的話題。

陳漢典分享婚宴籌備進度，席開約60桌。（記者潘少棠攝）陳漢典分享婚宴籌備進度，席開約60桌。（記者潘少棠攝）

陳漢典一現身就被虧氣色大好，他索性自嘲現在的狀態就是「容光煥發」。對於婚宴日期，他仍選擇保留，僅表示會提前向大家報喜；至於規模，則透露賓客名單正持續邀請與統計中，當天預計席開約六、七十桌，籌備工作已全面啟動。

而他過去配戴牙套多年，一天要戴22小時，大約在一年多前拆掉，牙齒整齊不少，這時間正好符合他與Lulu的戀愛時間重疊，讓他話一說完就又被現場媒體笑虧是不是為了談戀愛方便才拿掉牙套。

茵聲瘦身有成，被問舊愛劉書宏傷勢，直言「斷掉就要趕快看醫生」。右為吳念軒。（記者潘少棠攝）茵聲瘦身有成，被問舊愛劉書宏傷勢，直言「斷掉就要趕快看醫生」。右為吳念軒。（記者潘少棠攝）

鄭茵聲被問到舊愛劉書宏肋骨受傷，她直率回應「斷掉就要趕快看醫生」，也提到對方偶爾仍會關心她的狗狗。對於外界注意到她瘦了一圈、剪短頭髮，她自嘲剪了短髮「好像走下坡」，並透露因代言產品成功瘦身近9公斤。

周曉涵（右2）於新節目中飾演母親角色，坦言不擔心形象轉變，笑說「吃虧就是佔便宜」。（記者潘少棠攝）周曉涵（右2）於新節目中飾演母親角色，坦言不擔心形象轉變，笑說「吃虧就是佔便宜」。（記者潘少棠攝）

周曉涵則談到在節目中挑戰母親角色，不過劇中設定為領養關係，並非親生，她也首次為戲穿上和服。至於先前被拍到與《罪後真相》導演陳奕甫互動密切，她澄清雙方只是朋友。

