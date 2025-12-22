自由電子報
娛樂 電影

鍾欣凌唱跳蕭亞軒《表白》壓力爆表 自嘲：我唱KTV時她還小

鍾欣凌（右）是「氣氛製造機」，笑點與金句一出幾乎零冷場。（記者王文麟攝）鍾欣凌（右）是「氣氛製造機」，笑點與金句一出幾乎零冷場。（記者王文麟攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕電影《陽光女子合唱團》不只銀幕上溫暖人心，更集結一群台灣女星靠唱歌、吃飯，迅速變成「宿舍室友等級感情」的歡樂現場。其中「氣氛製造機」鍾欣凌是核心人物之一，笑點與金句一出幾乎零冷場。

鍾欣凌笑說，短短半個多月大家感情直接神速升溫。（記者王文麟攝）鍾欣凌笑說，短短半個多月大家感情直接神速升溫。（記者王文麟攝）

鍾欣凌笑說，一開始大家其實沒有很熟，拍攝期間又高度集中在合唱訓練，從學校、教堂一路唱到禮堂，短短半個多月感情直接神速升溫。她形容：「拍戲就像住在女生宿舍，早上醒來就是趕快去學校見同學，很像回到學生時代。」對此陳意涵也補充爆料：「我們每天都在搶著請客，真的完全是靠食物在培養感情。」

陳意涵（左）爆料大家每天都在搶著請客，根本是靠食物在培養感情。（記者王文麟攝）陳意涵（左）爆料大家每天都在搶著請客，根本是靠食物在培養感情。（記者王文麟攝）

聊到演出花絮，鍾欣凌直接認證要唱跳蕭亞軒的《表白》是她的壓力來源之一。她笑說，「跟我搭在一起真的很難欸，畢竟我唱KTV的時候，蕭亞軒還很小。」尤其幾段Rap，「因為聽起來太熟，反而更難唱。」更好笑的是，連小孩合唱團都唱太好，讓一票大人瞬間感到壓力山大：「完了，我們也有壓力耶！」

聊起育兒話題，鍾欣凌語氣立刻切換成「媽媽模式」。（記者王文麟攝）聊起育兒話題，鍾欣凌語氣立刻切換成「媽媽模式」。（記者王文麟攝）

另外，私下聊起育兒話題，鍾欣凌語氣立刻切換成「媽媽模式」。她說底線只有一個：「不能身體接觸我女兒。」透露女兒愛吃奶嘴，偶爾遇到熱情路人會評論「幾歲了還在吃」，她表面笑笑，內心卻很清楚：「不要再逼她了。」

她也直白說：「塞回去我可以忍，動手就不行，我是孬種啦……但心裡真的會想：干你屁事。」《陽光女子合唱團》將於12月24至28日上映口碑場、12月31日全台上映。

