自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

網怒批《角頭》電影敗壞風氣！黃尚禾喊「不公平」：1觀念才重要

黃尚禾（左二）今出席首映會。（民視提供）黃尚禾（左二）今出席首映會。（民視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕北捷隨機攻擊事件造成人心惶惶，有網友把矛頭指向《角頭》系列8+9的黑道電影，批評內容充斥暴力、假英雄等，恐帶壞社會風氣，希望演藝人員拒接、民眾不要看。黃尚禾曾在《角頭》中飾演「北館」一份子，他今出席民視新八點檔《豆腐媽媽》首映會，被問及外界將北捷恐攻事件與黑社會電影連結的看法？他直言，電影與現實事件應該分開來看，「電影影響人多少？或因為這樣就說某種類型不該拍，我覺得這樣對創作者其實有點不公平。」

黃尚禾認為，影視作品本身是創作者想傳達的觀點與價值，「我們不拍，別人也會拍，創作不該因為恐慌而被簡化成單一責任。」他也指出與其將焦點放在作品類型，更重要的是回頭檢視「為什麼會發生這樣的事？」

對於近日社群大量討論的自保觀念，黃尚禾表示自己其實樂見其成，「我很高興看到很多人分享『第一時間要跑，不要逞英雄』，安全真的超級重要。」他也認為人在當下很可能會嚇到愣住，「如果手上有東西，可以先拿來擋；真的需要反擊時，也不是去攻擊對方，而是讓他的手失去攻擊能力。」

他強調討論影視作品的同時，也應該更重視公共安全教育與危機應變，「讓大家知道怎麼保護自己，才是最重要的事。」

☆拒絕暴力，請撥打110☆

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中