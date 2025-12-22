網怒批《角頭》電影敗壞風氣！黃尚禾喊「不公平」：1觀念才重要

黃尚禾（左二）今出席首映會。（民視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕北捷隨機攻擊事件造成人心惶惶，有網友把矛頭指向《角頭》系列8+9的黑道電影，批評內容充斥暴力、假英雄等，恐帶壞社會風氣，希望演藝人員拒接、民眾不要看。黃尚禾曾在《角頭》中飾演「北館」一份子，他今出席民視新八點檔《豆腐媽媽》首映會，被問及外界將北捷恐攻事件與黑社會電影連結的看法？他直言，電影與現實事件應該分開來看，「電影影響人多少？或因為這樣就說某種類型不該拍，我覺得這樣對創作者其實有點不公平。」

黃尚禾認為，影視作品本身是創作者想傳達的觀點與價值，「我們不拍，別人也會拍，創作不該因為恐慌而被簡化成單一責任。」他也指出與其將焦點放在作品類型，更重要的是回頭檢視「為什麼會發生這樣的事？」

請繼續往下閱讀...

對於近日社群大量討論的自保觀念，黃尚禾表示自己其實樂見其成，「我很高興看到很多人分享『第一時間要跑，不要逞英雄』，安全真的超級重要。」他也認為人在當下很可能會嚇到愣住，「如果手上有東西，可以先拿來擋；真的需要反擊時，也不是去攻擊對方，而是讓他的手失去攻擊能力。」

他強調討論影視作品的同時，也應該更重視公共安全教育與危機應變，「讓大家知道怎麼保護自己，才是最重要的事。」

☆拒絕暴力，請撥打110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法