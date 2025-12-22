自由電子報
娛樂 最新消息

北捷隨機攻擊爆獵巫爭議！謝瓊煖《與惡》經典台詞掀熱議沈痛發聲

謝瓊煖（右）在《我們與惡的距離》飾演加害者母親。（公視提供）謝瓊煖（右）在《我們與惡的距離》飾演加害者母親。（公視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕北捷中山站商圈19日發生隨機攻擊事件，造成包含兇嫌張文在內共4死11傷，震驚社會。隨著張文的犯案計畫書與家庭背景曝光，輿論出現不同聲音，有網友將矛頭指向其父母，認為家長難辭其咎；但也有人引用謝瓊煖在台劇《我們與惡的距離》中的經典台詞「全天下沒有一個爸爸媽媽，要花二十年去養一個殺人犯」，呼籲外界理性看待，避免過度獵巫。

洪都拉斯（左）、謝瓊煖今出席《豆腐媽媽》首映。（民視提供）洪都拉斯（左）、謝瓊煖今出席《豆腐媽媽》首映。（民視提供）

謝瓊煖今出席民視新八點檔《豆腐媽媽》首映會，被問及此事也坦言心情沉重。她表示，戲劇與現實事件看似有相似之處，但其實是各自獨立的存在，「每一件事情都是獨立的，雖然好像類似，但對我來說，我不會把演過的角色帶入現實生活。」

對於社群上的討論風向，謝瓊煖也呼籲大眾不要過度擴大事件，「了解可以，但不要在社群媒體大量分享、急著表達自己的意見，因為我們都不是當事人。」她認為比起情緒性的討論，更重要的是把自己的日常生活過好。

她也提醒面對公共安全議題，應回到實際行動層面，「學習怎麼保護自己，或是去上急救課，在公共場合不要一直滑手機，多留意周遭狀況。」希望社會能在悲痛之餘，找到更理性、務實的應對方式。

此外，她在《豆腐媽媽》素顏上陣，是否有容貌焦慮的壓力？她幽默回：「我只擔心化妝以後都沒有人認得我。」而她一連演出兩檔八點檔，直言拍戲其實不太會喊累，被藍葦華虧：「每個月看到ATM入帳就不會累了。」

謝瓊煖會接演《豆腐媽媽》主要是因為導演馮凱，前兩年2人曾與馮凱合作過大愛劇集，對導演的風格與節奏十分熟悉，也因此格外期待這次再次攜手合作。

點圖放大header
點圖放大body

