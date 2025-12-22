自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

圓圓單身12年！天菜明年3年出現 羞認「連毛細孔都在期待」

DJ圓圓今年收獲頗豐。（DJ圓圓提供）DJ圓圓今年收獲頗豐。（DJ圓圓提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕有「廣播界林志玲」稱號的DJ圓圓今年收穫滿滿，除了推出單曲、在中國有一個外景節目主持，台灣則解鎖桃園雲豹飛將的主場MC，她表示2025年是她的豐收年，飛行次數總共122趟，最重要的是，她也成功圓夢，登上2026台北最High新年城擔任主持人。

DJ圓圓今年收獲頗豐。（DJ圓圓提供）DJ圓圓今年收獲頗豐。（DJ圓圓提供）

對於能夠登上2026台北最High新年城，並攜手吳姍儒、黃豪平、夏和熙一起主持，圓圓開心表示：「這是連續15年都在舞台上陪伴大家跨年，從一開始馬來西亞新山主持跨年，經過15年終於回到自己的居住地台北，成功達成自己心中的主持里程碑」。

她透露自己剛開始主持跨年時，就連續兩年跟吳宗憲一起在馬來西亞新山登台，有綜藝天王的加持，讓她的主持功力彷彿吃了大補丸，沒想到15年後居然可以跟吳宗憲的女兒吳姍儒合作，跟吳宗憲一家有著深厚的緣分。

DJ圓圓即將圓夢站上2026台北最High新年城主持台。（DJ圓圓提供）DJ圓圓即將圓夢站上2026台北最High新年城主持台。（DJ圓圓提供）

除了要主持，圓圓今年還將擔任開場舞的表演，挑戰「小三高」，包括小高台、高跟鞋以及舞蹈難度偏高，每天睡覺都會夢到自己在跳舞，且這次的強度大、動作非常連續，沒什麼時間可以休息，每練完一次她就會躺在地上喘30秒。

單身12年的圓圓，坦言每年的12月對她都是一個大考驗，雖然自認放棄愛情，生活都被工作填滿，但在冷冰冰的冬日裡，加上12月會遇到耶誕節、跨年，接著還有農曆年及西洋情人節，她還是希望有一個人可以陪在身邊。

DJ圓圓即將圓夢站上2026台北最High新年城主持台。（DJ圓圓提供）DJ圓圓即將圓夢站上2026台北最High新年城主持台。（DJ圓圓提供）

為了終結12年的單身，圓圓也很積極的拜月老，還找了會通靈的老師幫忙算命，老師直指2026年3月會出現一個非常棒的對象，她透直呼：「我現在除了工作之外，連我的毛細孔都全心全意期待，明年3月會出現的對象，希望屆時可以順利終結她12年的單身紀錄」，她也開出理想型的條件，包含「長相端正、能力比她好，加上有點腹肌」。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中