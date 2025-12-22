圓圓單身12年！天菜明年3年出現 羞認「連毛細孔都在期待」

DJ圓圓今年收獲頗豐。（DJ圓圓提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕有「廣播界林志玲」稱號的DJ圓圓今年收穫滿滿，除了推出單曲、在中國有一個外景節目主持，台灣則解鎖桃園雲豹飛將的主場MC，她表示2025年是她的豐收年，飛行次數總共122趟，最重要的是，她也成功圓夢，登上2026台北最High新年城擔任主持人。

對於能夠登上2026台北最High新年城，並攜手吳姍儒、黃豪平、夏和熙一起主持，圓圓開心表示：「這是連續15年都在舞台上陪伴大家跨年，從一開始馬來西亞新山主持跨年，經過15年終於回到自己的居住地台北，成功達成自己心中的主持里程碑」。

她透露自己剛開始主持跨年時，就連續兩年跟吳宗憲一起在馬來西亞新山登台，有綜藝天王的加持，讓她的主持功力彷彿吃了大補丸，沒想到15年後居然可以跟吳宗憲的女兒吳姍儒合作，跟吳宗憲一家有著深厚的緣分。

DJ圓圓即將圓夢站上2026台北最High新年城主持台。（DJ圓圓提供）

除了要主持，圓圓今年還將擔任開場舞的表演，挑戰「小三高」，包括小高台、高跟鞋以及舞蹈難度偏高，每天睡覺都會夢到自己在跳舞，且這次的強度大、動作非常連續，沒什麼時間可以休息，每練完一次她就會躺在地上喘30秒。

單身12年的圓圓，坦言每年的12月對她都是一個大考驗，雖然自認放棄愛情，生活都被工作填滿，但在冷冰冰的冬日裡，加上12月會遇到耶誕節、跨年，接著還有農曆年及西洋情人節，她還是希望有一個人可以陪在身邊。

DJ圓圓即將圓夢站上2026台北最High新年城主持台。（DJ圓圓提供）

為了終結12年的單身，圓圓也很積極的拜月老，還找了會通靈的老師幫忙算命，老師直指2026年3月會出現一個非常棒的對象，她透直呼：「我現在除了工作之外，連我的毛細孔都全心全意期待，明年3月會出現的對象，希望屆時可以順利終結她12年的單身紀錄」，她也開出理想型的條件，包含「長相端正、能力比她好，加上有點腹肌」。

