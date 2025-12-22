視覺系天王「X JAPAN」團長YOSHIKI 罕曬素顏

日本搖滾天團「X JAPAN」團長YOSHIKI也是視覺系天王。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本搖滾天團「X JAPAN」團長YOSHIKI也是視覺系天王，總是濃妝豔抹的他，昨（21）現身「日本花式滑冰錦標賽」場邊觀戰，其中17歲的選手島天麻楊採用他創作的《Miracle》作為表演曲目，YOSHIKI特別為他加油打氣，意外被捕捉到身影，而且罕見素顏，讓人驚呼：原來YOSHIKI長這樣！

網友認為YOSHIKI（中）和諧星狩野英孝（左）、資深藝人美川憲一神似。（翻攝自X）

當轉播鏡頭拍到YOSHIKI的時候，他沒有戴墨鏡，也沒化眼妝，素顏的模樣快速引起網友討論，還有人認為他和諧星狩野英孝、資深藝人美川憲一有幾分神似。

X JAPAN不但是搖滾樂團，更是日本視覺系文化先鋒，網友也非常習慣YOSHIKI濃妝豔抹並且經常戴著墨鏡、帥氣中戴著幾分妖豔的模樣。當他素顏出現在場邊欣賞花滑比賽時，許多網友竟認不出他是誰？賽後YOSHIKI也和島田麻央一起接受採訪，不過接受採訪時YOSHIKI就戴上墨鏡，恢復成大家熟悉的模樣。

賽後YOSHIKI（右）和島田麻央一起接受採訪。（翻攝自X）

對於島田麻央的表現，YOSHIKI大肆稱讚，更表示能當作曲家真的太好了，他也俏皮說，「發生了什麼樣的奇蹟呢？」島田麻央謙虛有禮的回答：「你能來到現場，本身就是個奇蹟」，讓YOSHIKI非常開心。

