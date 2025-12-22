92歲阿嬤竟是電玩女王 勇奪《鐵拳8》格鬥賽冠軍

92歲阿嬤酒井壽子竟是電玩女王，勇奪《鐵拳8》格鬥賽冠軍。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕誰能想到92歲的阿嬤竟然是個電玩高手？日本一名92歲的阿嬤酒井壽子（酒井ヒサ子）參加關懷電競協會在療養中心「Amigo俱樂部」舉辦的第12屆賽事，這次各路選手挑戰的是格鬥遊戲《鐵拳8》（TEKKEN8），酒井壽子不但打敗所有選手光榮奪冠，也成為歷年來最高齡的贏家。

酒井壽子使用角色「克勞迪奧」華麗擊敗對手。（翻攝自X）

最終決賽中，92歲的酒井壽子使用角色「克勞迪奧」加上高超技巧，擊敗74歲的對手杉山五郎，抱走冠軍。在冠亞軍賽中酒井壽子狂放大招與連續技，動作俐落，華麗勝利，讓主播與觀眾都嘆為觀止。

請繼續往下閱讀...

酒井壽子（右）使用角色「克勞迪奧」加上高超技巧，擊敗74歲的對手杉山五郎。（翻攝自X）

酒井壽子賽後接受採訪時很驕傲地說，這次她參加比賽目標就是奪下冠軍，更放話如果還有下一屆比賽她還會繼續參加。

這場電競比賽是專門為65歲以上長者舉行的賽事，今年已是第12屆舉行，由愛知、岐阜、三重共8為73至95歲的預賽晉級者進行最後淘汰賽，比賽也透過YouTube直播並有專人全程解說。

格鬥遊戲《鐵拳8》（TEKKEN8）。（翻攝自X）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法