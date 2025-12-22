（新碟快報）破尺度聚焦情色產業！《不羈夜》驚人一露成影史經典

影后茱莉安摩爾（左）和馬克華伯格在《不羈夜》有不少精采對手戲。（資料照，金馬執委會提供）

〔記者許世穎／專題報導〕橫掃歐洲三大影展最佳導演獎的名導保羅湯瑪斯安德森今年再憑新作《一戰再戰》成為獎季大熱門，他的1997年經典作品《不羈夜》也於近日推出UHD，以4K高畫質呈現，讓影迷重溫甚至一窺大師之作。

《不羈夜》曾入圍1998年第70屆奧斯卡最佳男配角、女配角以及原創劇本，導演安德森以改編自其短片的偽傳記電影，打造70年代末迪斯可風潮下，情色產業的風光、沒落與背後的殘酷。

請繼續往下閱讀...

電影集合導演安德森的老班底約翰C萊利、菲力普西摩霍夫曼、菲利普貝克霍爾，更邀請畢雷諾斯、茱莉安摩爾一同演出，讓兩人憑該片角逐奧斯卡最佳男女配角，還有集甜美和性感於一身的海瑟葛拉罕（也成為此次UHD封面）飾演「溜冰女孩」，眾星雲集堆疊出風格斑斕的角色調度，男主角馬克華伯格突破尺度的演技也將他捧上一線，最後更有影史驚人一「露」，成為經典。

海瑟葛拉罕在《不羈夜》飾演的飾演「溜冰女孩」非常搶眼，也成為此次UHD封面。（得利影視提供）

該片以美國流行文化黃金時期的1977到1984年為背景，不僅迪斯可風行，更夜夜笙歌的狂歡年代，導演揭開當時成人娛樂工業的紙醉金迷、辛酸血淚。畢雷諾斯飾演的A片導演傑克一眼看中了馬克飾演的服務生艾迪「天賦異稟」，想捧他成為下一位明日之星。

經過一番遊說邀請，艾迪決定逃離情勒的母親，化身「大砲王迪克」出道便一戰成名。但名利雙收的艾迪開始自大吹噓，打壓新人還染上毒品，但終究面臨風光不再、時代更替，他是否能夠重新振作東山再起？

《不羈夜》之所以經典，是因為它美麗地描繪了一個宛如「非傳統家庭」的樣貌，此次推出UHD單碟限定版還包括：美國電影資料館Q&A（保羅湯瑪斯安德森和約翰C萊利）、導演講評、卡司講評、遺珠鏡頭等特別收錄，絕對值得影迷收藏。

除了保羅湯瑪斯安德森經典，另一位名導大衛芬奇的經典作品《顫慄空間》UHD+BD三碟限定鐵盒版也再度推出，該片今年3月一上架就銷售一空，想收藏的影迷可要好好把握機會。

《顫慄空間》UHD+BD三碟限量鐵盒版先前一推出就完售，現再度追加上架。（得利影視提供）

此外，保羅湯瑪斯安德森新片《一戰再戰》也將於1月推出，敬請持續關注本報「新碟快報」的報導。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法