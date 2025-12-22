自由電子報
娛樂 最新消息

主演《一代女皇》抖秘辛 潘迎紫：1個月暴肥13.5公斤

由潘迎紫主演《一代女皇》，1985年11月18日播出收視率高達51.4%，創下老三台時期國語連續劇最高收視率。（翻攝自潘迎紫臉書）由潘迎紫主演《一代女皇》，1985年11月18日播出收視率高達51.4%，創下老三台時期國語連續劇最高收視率。（翻攝自潘迎紫臉書）   

〔記者林南谷／台北報導〕中視八點檔經典古裝連續劇《一代女皇》，1985年11月18日播出收視率51.4%，創下老三台時期國語連續劇最高收視率，該劇由潘迎紫、樊日行、崔浩然、劉林、梁修身等人主演，至今仍讓老一輩觀眾一聽到《一代女皇》都會懷念不已。

今（22）日中午，在《一代女皇》飾演主角武則天的潘迎紫，意外在臉書發文回憶當年演出前，人在香港的她第一次接到中視企劃組組長電話邀演武則天，嚇得她不經思索便連說了4次「不不不不」。

潘迎紫當時心想：「武則天是一位那麽威嚴，君臨天下的中國唯一女皇帝，我一個小女子，怎麼可能有信心勝任啊！」之後經過很多人遊說、說服和鼓勵，她終於硬着頭皮接下， 還立馬去多間書局搜羅有關武則天的正史和野史，抱回家開足馬力言書，漸漸地，她對武則天了解變多，也開始有點信心。

接著潘迎紫又想起有一天拍攝時，導演李岳峰要她拍預告：「穿了龍袍的武則天，走上台階，一個轉身威嚴地坐進龍椅。」可是，她回想那時她還是武媚娘時代的瘦瘦身型，「坐進龍椅，空盪盪的在大大的龍椅中，我覺得實在不像樣啊！」

於是，潘迎紫腦海閃過一個念頭：「增肥！」結果1個月後，她腰帶不斷放鬆，「我胖了30磅（約13.5公斤）啊，哈哈！」

