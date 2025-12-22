自由電子報
娛樂 最新消息

拚中天復台！藍營擬衛廣法草案 交委會送朝野協商

〔記者蔡昀容／台北報導〕被稱「中天條款」的衛星廣播電視法修正草案，未來若三讀通過，中天可望復台。立法院交通委員會今（22日）逐條審查，爭議法條未達共識，保留送出委員會，由朝野協商。國家通訊傳播委員會（NCC）表示，不應因個案而立法，影響社會秩序。

立院交委會今天逐條審查衛廣法修正草案，NCC代理主委陳崇樹、主秘黃文哲等列席。其中國民黨擬具的修法版本，較具爭議的是第17條、第18條、第19條及黨政軍條款（第5條、第50條）。

第17條修正條文，主要包括：執照屆滿3年辦理評鑑改為5年、「辦理評鑑前3年內，受裁罰處分未逾3次且累積罰鍰金額未逾新台幣80萬元以上者，免予評鑑」、「執照遭註銷之衛星廣播電視事業及境外衛星廣播電視事業之分公司或代理商，於行政爭訟程序終結前，仍得於原執照繼續於原頻道行使權利」、「本條修正通過後，效力溯及既往，適用行政爭訟程序終結前之案件」。

立法院交通委員會22日逐條審查衛星廣播電視法修正草案。（記者蔡昀容攝）立法院交通委員會22日逐條審查衛星廣播電視法修正草案。（記者蔡昀容攝）

第18條修正條文，主要是「衛星廣播電視事業及境外衛星廣播電視事業之分公司或代理商，於執照期間，符合下列要件時，主管機關不得駁回其換照申請：一、受裁罰處分未逾6次且累計罰鍰金額未逾新台幣500萬元。二、未受停播節目或停播頻道之處分」。

第19條修正條文，主要是針對換照制度增訂臨時執照機制。若申請人財務狀況無法正常營運，或被要求改正時時，主管機關在其改正期間要發臨時執照，有效期間兩年，屆期未完成者得申請延長一次，還未完成改正得駁回其申請。

此外，換照申請遭駁回的衛星廣播電視事業及境外衛星廣播電視事業之分公司或代理商，於行政爭訟程序終結前或主管另為許可換照之處分前，仍依原照繼續於原頻道行使權利，如已遭下架，主管機關應回復其原頻道位置及其他權利；「駁回換照申請之行政處分經撤銷、廢止或因其他原因失其效力後，主管機關對於申請人負回復原狀及頻道位置之義務」。

限制黨政軍投資媒體的黨政軍條款，第5條修正條文主要將間接持股比例放寬至10％，且政府基金或國營事業因單純投資行為之持股比例不應納入計算。第50條針對黨政軍直接或間接投資明訂罰鍰，藍委提案刪除，理由是現行處罰對象為「被投資者」即電視台，而非投資行為人，但電視台無從禁止投資者直接或間接持有其股份，並不合理。

交委會討論之後，僅少部分無爭議修法草案照案通過。上述爭議修法草案，各委員及行政機關皆未達共識，因此交委會決議，保留送朝野協商。衛廣法也是藍營逕付二讀議案之一，藍委羅智強表示，逕付二讀版本暫時不會審，所以修法進程目前以委員會版本為主。

綠委陳素月表示，捍衛新聞自由是共識，但不能無限上綱，因擾亂社會秩序、製造假新聞受到處分，就應循程序行政救濟，若為特定媒體修法，無法被社會所接受，所有媒體都要遵守規定，好學生、壞學生若都一樣並不公平。

藍委翁曉玲強調，並不是為特定媒體修法，而是從中天案例可見NCC非常專斷，不予換照處分過程行政程序不合法，實施理由也具爭議，修法通過之後，不只是特定電視台，相信很多電視台業者都會支持。

黃文哲會後表示，針對衛星廣播電視比照有線廣電系統、無線電視執照9年期限，NCC贊成；黨政軍條款除聚焦比例問題，也有無股份卻能實質控制媒體的問題，將與廣電其他兩法併同考量，NCC會於朝野協商提出看法。

至於中天條款，黃文哲認為不應因個案而立法，這涉及三權分立問題，既有能循司法院機制處理，就不該讓個案前段處分效力處於不確定性，會影響社會秩序。

