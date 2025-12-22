日本漫畫家病逝享年37歲 遺作還在連載

《滿洲鴉片小隊》鹿子老師英年早逝，享年37歲，工作室曾經登上YouTube。（翻攝自YouTube）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本漫畫《滿洲鴉片小隊》的畫家鹿子（しかこ）今天（22日）傳出因罹患脈絡膜惡性黑色素瘤，在11月8日病逝，享年37歲，該消息由日本講談社的《週刊Young Magazine》編輯部今天在X上公布。

《週刊Young Magazine》編輯部今天公開鹿子的訃告，「我們對鹿子老師生前傑出的表現表達感謝以及敬意，並誠摯誠摯祈願其冥福。」

鹿子曾在個人X曬出《滿洲鴉片小隊》台灣版。（翻攝自X）

《滿洲鴉片小隊》是門馬司原作、由鹿子作畫的作品，自2020年4月開始連載，至今尚未完結。編輯部指出，鹿子老師生前囑託：「如果我發生什麼事了，希望能由他人代筆，把這個故事畫完。」雖然代筆人選尚未出爐，不過編輯部強調會遵循鹿子老師的遺志，讓《滿洲鴉片小隊》好好完結。

門馬司也陷入悲傷中，難過表示「再也看不到鹿子老師所描繪的世界」，失去最重要的搭檔讓他相當痛苦，難以言喻。他回想起最後一次跟鹿子老師見面時，即使他的身體狀況已經非常糟，但仍然掛念著作品的模樣，令他印象深刻。門馬司感謝鹿子老師，並強調絕對不會忘記雙方一起製作《滿洲鴉片小隊》所產生的強烈羈絆。

《週刊Young Magazine》編輯部發出鹿子的訃告。（翻攝自X）

