自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

日本漫畫家病逝享年37歲 遺作還在連載

《滿洲鴉片小隊》鹿子老師英年早逝，享年37歲，工作室曾經登上YouTube。（翻攝自YouTube）《滿洲鴉片小隊》鹿子老師英年早逝，享年37歲，工作室曾經登上YouTube。（翻攝自YouTube）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本漫畫《滿洲鴉片小隊》的畫家鹿子（しかこ）今天（22日）傳出因罹患脈絡膜惡性黑色素瘤，在11月8日病逝，享年37歲，該消息由日本講談社的《週刊Young Magazine》編輯部今天在X上公布。

《週刊Young Magazine》編輯部今天公開鹿子的訃告，「我們對鹿子老師生前傑出的表現表達感謝以及敬意，並誠摯誠摯祈願其冥福。」

鹿子曾在個人X曬出《滿洲鴉片小隊》台灣版。（翻攝自X）鹿子曾在個人X曬出《滿洲鴉片小隊》台灣版。（翻攝自X）

《滿洲鴉片小隊》是門馬司原作、由鹿子作畫的作品，自2020年4月開始連載，至今尚未完結。編輯部指出，鹿子老師生前囑託：「如果我發生什麼事了，希望能由他人代筆，把這個故事畫完。」雖然代筆人選尚未出爐，不過編輯部強調會遵循鹿子老師的遺志，讓《滿洲鴉片小隊》好好完結。

門馬司也陷入悲傷中，難過表示「再也看不到鹿子老師所描繪的世界」，失去最重要的搭檔讓他相當痛苦，難以言喻。他回想起最後一次跟鹿子老師見面時，即使他的身體狀況已經非常糟，但仍然掛念著作品的模樣，令他印象深刻。門馬司感謝鹿子老師，並強調絕對不會忘記雙方一起製作《滿洲鴉片小隊》所產生的強烈羈絆。

《週刊Young Magazine》編輯部發出鹿子的訃告。（翻攝自X）《週刊Young Magazine》編輯部發出鹿子的訃告。（翻攝自X）

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中