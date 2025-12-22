自由電子報
娛樂 最新消息

福原愛再婚懷孕！「橫濱男」舊史被翻出 前妻曾討240萬賠償

福原愛宣布再婚。（翻攝微博）福原愛宣布再婚。（翻攝微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本桌球名將福原愛與前夫江宏傑離婚滿4年後，感情生活再有新進展。她近日接受日媒專訪，親口證實已於今年夏初與交往多年的橫濱男完成結婚登記，並透露目前已懷有身孕，消息曝光後再度引發外界關注。

這名新任丈夫正是過去曾被媒體拍到與福原愛一同出遊的對象，因外型高挑、五官俊朗，曾被日媒形容為「橫濱版大谷翔平」。不過男方其實也有過一段婚姻，且在離婚過程中一度捲入爭議，其前妻曾指控他在婚姻期間與福原愛關係曖昧，並因此向他提出約1100萬日圓（約新台幣240萬元）的精神賠償要求。

時間回溯至2021年初，福原愛獨自返回日本時，被拍到與該名男子同遊橫濱，甚至入住同一間飯店，當時引爆外遇疑雲。對此，福原愛隨即出面回應，坦承確實入住同一家飯店，但雙方各自訂房，並強調兩人僅是認識超過7年的親密好友。

同年7月，福原愛正式宣布與江宏傑結束婚姻，並於年底開始與橫濱男子交往。然而，2022年男方前妻再度出面，指控福原愛介入其婚姻，要求精神賠償。福原愛隨後發表聲明澄清，強調自己並未破壞他人家庭，最終雙方以和解方式落幕。

