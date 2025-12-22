融融爆韓國外景陰影！「阿摩尼亞味美食」全員被逼退

融融與咪蕾上《娛樂百分百》YouTube單元宣傳《自由的旅行者》第二季。（八大電視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕八大綜合台自製實境旅遊節目《自由的旅行者》第二季熱播宣傳中，主持人融融與韓籍搭檔咪蕾日前登上《娛樂百分百》YouTube頻道「CHATGTV」單元，與主持人黃偉晉、「小賴」賴晏駒暢聊外景拍攝的幕後趣事，笑料不斷。

談到第二季前進韓國拍攝的難忘經驗，融融分享一路品嚐韓牛、生蠔、秋蟹等在地美食，但最讓他至今難忘的，卻是一道深受當地長輩喜愛的「魟魚生魚片」。這道料理因帶有濃烈的阿摩尼亞發酵氣味，讓外景團隊一度集體後退，拍攝時甚至緊急改用長鏡頭取景，味覺與嗅覺的雙重衝擊，成為他心中最「震撼」的一幕。

融融（左）與咪蕾宣傳節目聊外景甘苦。（八大電視提供）

自駕旅行也是節目亮點之一，融融大讚韓國行程順暢又舒服，對當地嚴謹的交通規定印象深刻，例如紅燈時可右轉，但一進入學區，車內系統就會自動提醒限速30公里。咪蕾也補充，學區違規在韓國罰得特別重，金額甚至是一般路段的5倍。

節目中也聊到韓國獨特的喝酒文化，融融笑說，餐廳大姐開酒瓶時會刻意「炫技」把酒灑出來，理由是前兩口風味不好，結果直接噴得他滿身都是，讓他當場哭笑不得。黃偉晉聽完建議融融帶咪蕾體驗台灣日常生活，熱愛大自然的融融脫口而出「去花蓮打獵」，立刻被吐槽，小賴笑虧：「這是在體驗融融的人生，不是台灣人的日常！」

在台生活超過5年的咪蕾，也分享台韓男生約會穿搭差異。她透露自己出門前常花一、兩小時精心打扮，反觀台灣男生多半像融融一樣，T-shirt套上就走，還指著黃偉晉與小賴笑說「這才是標準配備」。她也自爆，過去的韓國男友相當注重形象，不能摸頭、口袋不能塞東西，避免破壞版型，但現在交往台灣男友後，隨身物品全都直接交給對方背，生活風格大轉變。

節目尾聲，黃偉晉好奇咪蕾是否體驗過「泛舟」，沒想到她誤聽成「飯桌」，一本正經反問是不是婚禮的「辦桌」，當場笑翻全場。隨後也實測「台語和韓文發音相近」的都市傳說，咪蕾幾乎全數答對，成功雪恥，也意外證實兩種語言真的有幾分相通。精采內容將於明（23日）晚間9點，在八大電視《娛樂百分百》YouTube頻道「CHATGTV」單元上架。

