孟子義領獎前摔倒台階 一瞬跌出絕美瞬間

〔記者王靖惟／台北報導〕中國女星女星孟子義日前出席騰訊星光大賞典禮，與男星李昀銳準備上台時，卻不慎在樓梯上慘摔，腳被禮服絆住而摔在看台上的瞬間全被攝影機捕抓，現場多位明星紛紛驚呼，被攝影師捕捉後，馬上被散播到網路上，那跌倒瞬間畫面超美，被封為「摔倒界天花板」。

孟子義領獎前在台階上跌倒，身旁男藝人李昀銳協助攙扶。（圖／翻攝自微博）

孟子義和李昀銳被封為「昀牽孟繞CP」，兩人一起參加騰訊星光大賞典禮，正準備上台領取「最受期待劇集獎」時，孟子義的高跟鞋疑似踩到粉金色禮服裙擺，一時間失去平衡，重重撞擊台階摔倒，李昀銳在旁第一時間試圖拉住她，而孟子意卻邊摀嘴，尷尬笑了出來。

走在前面的藝人丞磊、白鹿一聽撲通撞地聲音，兩人趕緊回頭要幫忙，此時孟子義已經重新整理好裙擺，從容優雅地站上舞台，隨即緊挨著白鹿身邊一起走向前，影片在網上瘋傳，不少人覺得孟子義雖然摔倒，但卻也摔出絕美瞬間，而攝影師捕捉畫面，其優雅姿態與摔倒的神情依舊絕美，被網友誇讚「摔倒界天花板」。

而這次並非孟子義第一次摔倒，去年也是在同一場活動上慘摔，孟子義事後表示「去年摔跤了，今年又摔跤了，明年一定不會摔跤的！」並且摀著臉向粉絲報平安，他表示「挺疼的，檢查後無大礙，就是覺得太丟人了」

