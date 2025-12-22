自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

平安夜陪歌迷過節！芒果醬苗栗開唱 神秘預告明年有好消息

〔記者傅茗渝／台北報導〕「2025苗栗耶誕城」平安夜重頭戲「Chill爆之夜」音樂會將於12月24日晚間在苗栗竹南運動公園登場，新世代超人氣樂團 芒果醬 確定加入卡司，陪歌迷一起過耶誕。團員笑說，耶誕節一年只有一次，能到苗栗共度佳節相當難得，更預告這場演出「絕對無法複製」，不只要帶來聽覺震撼，也會在視覺與情感層面給觀眾驚喜。

芒果醬將於平安夜登上「2025苗栗耶誕城」舞台。（中天電視提供）芒果醬將於平安夜登上「2025苗栗耶誕城」舞台。（中天電視提供）

談到耶誕節，芒果醬形容氛圍就像過年一樣溫馨又熱鬧，「就是開心、就是慶祝」，更賣關子透露會準備耶誕小禮物送給歌迷，邀請大家一起期待。除了年底演出，團員也同步拋出好消息，預告明年可能有「喜事」發生，目前正全力投入創作，並計畫嘗試更突破的舞台形式，甚至腦洞大開提到結合科學、宇宙概念的實驗演出，「像水火箭那樣就很帥！」也幽默提醒未來幾個月看他們演出「可能要先保意外險」。

芒果醬成團於大學時期，回想初期其實沒想過能收穫大量歌迷，只是單純希望把樂團當成職業，直到後來才慢慢被更多人看見。隨著出道後歷經不同階段的挑戰，團員坦言外界聲音始終存在，只是心境已有轉變，「以前很在意，現在比較在意的是如何在創作上突破自己。」支撐他們走下去的，仍是最初的信念——希望透過音樂帶給社會更多快樂、勇氣與希望。

新世代人氣樂團芒果醬陪歌迷過耶誕，嗨曝明年有喜事。（中天電視提供）新世代人氣樂團芒果醬陪歌迷過耶誕，嗨曝明年有喜事。（中天電視提供）

芒果醬過去曾多次到苗栗演出，對當地並不陌生，主唱郭佐治更分享，後龍好望角一整排風車曾成為他創作《風》的重要靈感來源。可惜過往總是行程緊湊，未能好好停留，這回也期待若時間允許，能再多感受苗栗的風景。

「Chill爆之夜」音樂會將於12月24日晚間7點在中天綜合台、晚間8點於中視頻道Live轉播，同步於中天電視YouTube頻道、中視新聞YouTube頻道及中視菁采台全程直播，陪伴觀眾熱鬧迎接平安夜。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中