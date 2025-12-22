《阿凡達：火與燼》全台5天賣破1.24億！全球多國同步空降票房冠軍

《阿凡達：火與燼》上週在台上映也空降冠軍，5天賣破台幣1.24億。（二十世紀影業提供）

〔記者許世穎／台北報導〕科幻史詩第三部《阿凡達：火與燼》上週三（17日）於全台與全球同步上映後，便以廣大影迷支持下空降票房冠軍，全台首週開片票房正式出爐，5天賣破台幣1億2470萬，與北美、全球同步奪冠。

電影上週末（12月19至21日）在北美以8800萬美金（約台幣27.73億元）登上票房冠軍；北美以外海外市場則進帳2.57億美金（約台幣81億元），全球票房達3.45億美金（約台幣108.74億元），一如預期成為今年全球最大開片電影之一。

在今日公佈的最新幕後花絮中，導演詹姆斯科麥隆與幕後團隊說明《阿凡達：火與燼》的製作過程與內幕，興奮之情溢於言表，在針對架空的潘朵拉龐大世界觀設計，製作設計師狄倫普羅契解釋：「建構一個智慧且成熟的文化，關鍵在於細節。」

《鐵達尼號》金獎服裝設計師黛博拉史考提到反派納美人灰燼族的造型表示：「身上滿是傷痕與穿環，他們是群不畏懼痛苦的人。」成功打造出令人畏懼的氛圍。

《阿凡達：火與燼》空降全球多國冠軍。（二十世紀影業提供）

對於本片製作的龐大精細及為求逼真的程度，狄倫普羅契進一步解釋：「我們搭建了一個巨大的實景佈景，作為風行者船的浮動吊艙的主甲板。」強調讓拍攝結果更趨於真實，柔伊莎達娜也直呼：「有特地為我們打造的工具及武器，要創造納美人所需一切。」

金獎影后凱特溫斯蕾大讚：「透過動態捕捉技術，導演及數位團隊可以將《阿凡達》世界，栩栩如生地展現在觀眾眼前。」導演麥隆則總結：「我們要傳達一個在視覺上，引人入勝、情感上扣人心弦的故事！」

《阿凡達：火與燼》全台上映中，IMAX 3D、Dolby Cinema 3D、4DX及ScreenX等全版本同步熱映。

《阿凡達：火與燼》三部曲總結篇幕後花絮：

