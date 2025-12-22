自由電子報
「金曲同樂會」齊聚大新竹跨年夜！蘇慧倫韋禮安嗨翻迎新年

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕2026大新竹跨年晚會「新竹 ON LOOP 不斷電」將於12月31日晚間在大湳雅公園登場，新竹市政府今辦理宣傳記者會，新竹市長高虹安及新竹縣長楊文科攜手搶先開箱跨年活動內容，邀全台民眾一同嗨翻新竹。

高虹安表示，2026大新竹跨年晚會以「新竹 ON LOOP 不斷電」為題，象徵大新竹以滿格的電力朝向未來前進，也代表竹市連續不停歇的創新驅動力，邀請民眾在跨越2026年的精彩時刻裡，展現新竹人的活力和熱情。現場除超過百攤的美食、遊藝市集外，更安排300秒倒數煙火秀，讓民眾一邊欣賞演出，一邊享用美食，期待新年倒數，從12月31日18時起，不間斷演出直至1月1日的凌晨，要跟新竹民眾一起嗨翻大新竹之夜。

大新竹跨年晚會將於31日晚間熱鬧登場。（記者蔡彰盛攝）大新竹跨年晚會將於31日晚間熱鬧登場。（記者蔡彰盛攝）

高虹安提到，此次大新竹跨年晚會堪稱全台含金量最高，邀集多位金曲獎得主及表演團體，包含蘇慧倫、韋禮安、TRASH、呂士軒、黃子軒與山平快、蕭秉治、白安、孫盛希、張涵雅、幽靈水晶、徐偉翔、杯緹、金泰佑、SmileDash，號稱「金曲同樂會」，挑戰全台含「金」量最高陣容。其中，竹市在地歌手呂士軒、黃子軒與山平快、樂團海岸乾杯，及竹縣代表徐志能將展現大新竹音樂實力與文化特色，內容精彩可期，歡迎全國民眾到竹市迎接2026年。

高虹安指出，市府已完成跨年晚會交通與維安整備，將提供接駁車服務並實施交通管制，接駁路線亦涵蓋竹北地區，便利新竹縣市民眾參與。因應近期社會安全議題，她已責成警察局於活動期間以最高規格部署警力，加強巡邏與維安作為，確保跨年活動安全順利，提醒民眾若發現任何可疑人事物，請立即通報警方，共同守護自身安全，讓大家安心迎新年。

楊文科指出，每年的大新竹跨年晚會都推出令人耳目一新的活動節目，去年參與人次達6萬人，相信今年晚會推出含金量超高的卡司，能為大新竹帶來更多人潮；竹縣府亦將安排接駁車往返竹北與活動會場，自16時起至22時，從縣政府前出發，行經體育場、喜來登飯店前往會場，回程自21時起至翌日凌晨1時，從會場出發，行經縣政府、體育場、喜來登飯店及高鐵站，歡迎大家多多利用。

文化局說明，為利活動順利進行，文化局偕同交通處、警察局等單位，規劃交通管制專案，會場周邊大雅路、水田街、湳雅街部分路段為行人徒步區，自16時起管制至翌日凌晨2時。欲參加跨年晚會的民眾，建議搭乘活動專用接駁車，以免現場交通壅塞，竹市接駁自17時至23時，分別於南寮漁港旅遊服務中心、新竹車站兩條路線發車，回程自21時起至翌日凌晨1時。此外，亦規劃東大路部分路段慢車道，作為機車臨時停車區，步行15分鐘內可抵達會場。

文化局補充，2026大新竹跨年晚會「新竹 ON LOOP 不斷電」相關活動資訊，詳情請上新竹市文化局臉書、新竹市政府臉書及新竹縣政府官方網路平台查詢，或撥打03-5337980、1999為民服務專線。

