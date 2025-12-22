福原愛再婚懷孕！友人不忍護航：在江宏傑家吃很多苦

〔記者廖俐惠／台北報導〕福原愛與江宏傑離婚4年，今天（22日）透過日本媒體揭露再婚懷孕，報導中一名福原愛的友人也透露，福原愛在與江宏傑的跨國婚姻中吃了很多苦，與江宏傑之間的隔閡越來越深。

福原愛友人坦言，其實與江宏傑的婚姻一開始就讓她煩惱。（翻攝自臉書）

根據《女性セブンプラス》報導，福原愛宣布再婚懷孕，坦言與現任丈夫交往之時，根本沒想過再婚，因此對現況也很驚訝，不過她認為新生命的到來，也就順其自然了。她強調是與江宏傑離婚之後，雙方才正式交往。至於肚子裡的第三胎，福原愛表示：「很多人都會覺得已經是第三個孩子了，應該不會緊張了吧？雖然是這樣講，但完全不是這回事。這是我第一次在日本生孩子，和台灣的醫院完全不一樣。」

報導中，回顧了福原愛與江宏傑從離婚到家人歸屬的相關爭議，《女性セブンプラス》還寫著「在搭雲霄飛車般的日子中，支持的福原愛就是現任老公」，一名福原愛的友人更表示：「在海外結婚生活、養小孩，沒辦法順利的向周圍求救，吃了很多苦，她越是努力、拚命，就與江宏傑之間的隔閡越來越深。其實夫妻關係從結婚開始就讓她煩惱不已，但給人一種太勉強自己，『無論如何都要撐下去』的印象。」

福原愛受訪時也向因為這一連串風波而受到困擾的相關人士、現任老公及其家人、身邊的人、家人道歉，並表示這次出來接受媒體採訪，是希望粉絲對她產生誤解，決定要好好說清楚。

