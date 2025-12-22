自由電子報
娛樂 最新消息

張文母非中配 名嘴周玉蔻力誇陸委會

台北捷運19日發生連續攻擊造成4死11傷，27歲凶嫌張文犯案後自百貨公司墜樓不治。（本報合成照）台北捷運19日發生連續攻擊造成4死11傷，27歲凶嫌張文犯案後自百貨公司墜樓不治。（本報合成照）

〔記者林南谷／台北報導〕27歲通緝犯張文19日傍晚在台北市發動隨機攻擊震驚社會，外傳張文是中國籍新住民二代，陸委會20日表示有關網路謠傳兇嫌為新住民二代等是不實訊息，國人切勿繼續傳散，對於少數有心人士藉社會不幸事件，刻意激化內部對立衝突，製造聲量，本會提出嚴正譴責。

今（22）日上午，電視名嘴周玉蔻在臉書發文，推崇快速澄清張文母親非中配，網紅「四叉貓」劉宇及陸委會做的很好。

周玉蔻表示張文犯案後，網路立刻出現他是中配之子，甚至有截圖說他歌頌解放軍及申請中國護照等謠言及假資訊，「幸好四叉貓仔細搜尋比對資料，立即加以澄清以上皆不是事實，陸委會也證實張母並非中國籍。」

不過周玉蔻也提出質疑：「第一時間為什麼那麼快就流出這種假訊息、謠言撼動人心、挑撥離間呢？這是個人犯案？還是有系統的刻意測試在重大危機事件發生後台灣社會人心抵抗謠言破壞力的能耐？國安團隊有必要查清楚。」

張文在台北車站、中山捷運站外持刀殺人，3名無辜民眾遇害，因他沒有留下遺書或隻字片語，動機成謎；關於背後是否有中共唆使？張文是否中國籍配偶所生？官員受訪表示，張文非中配之子，至於有無中共介入，待相關單位調查釐清。

據警方調查，張文在19日跑到台北捷運台北車站丟擲煙霧彈、隨機攻擊路人前，曾在公園路租屋處內燒毀自己的筆記型電腦。目前這台被燒毀的筆電，已送交給刑事局設法還原，筆電螢幕與主機板雖被燒毀，但硬碟運轉正常，警方將設法破解。

點圖放大body

