娛樂 亞洲

為于朦朧討公道！疑遭虐殺超過3個月 最新連署人數震撼曝光

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星于朦朧9月11日身亡，消息震撼演藝圈，事件至今疑點重重，網路輿論持續延燒，整個中國娛樂圈也因抵制聲浪而陷入前所未有的寒冬。事發至今超過3個月，根據公開的「No Longer Hidden、不再朦朧」的全球連署數據，截至今早已突破731,344人連署支持，且人數仍持續攀升。

中國男星于朦朧日前墜樓身亡引起討論，許多網友認為案情不單純。（翻攝自微博）中國男星于朦朧日前墜樓身亡引起討論，許多網友認為案情不單純。（翻攝自微博）

連署發起者呼籲中國官方成立獨立調查小組，要求公開真相、替于朦朧討回公道，若查出犯罪事實，應依法嚴懲涉案者。網友高喊「要真相」，懷疑他死因不單純，甚至痛批這起事件「或許是一場經過謀畫的殘酷虐殺」。

根據公開的「No Longer Hidden、不再朦朧」的全球連署數據，截至今早已突破731,344人連署支持。（翻攝自網站）根據公開的「No Longer Hidden、不再朦朧」的全球連署數據，截至今早已突破731,344人連署支持。（翻攝自網站）

連署發起人認為這不只是還于朦朧公道，同時也是還給藝人們安全且平等的工作保障。連署發起人認為于朦朧生前疑遭剝奪自由，還有遭毆打、被強迫灌酒灌藥等傳言爆出，發起人呼籲人權觀察 （Human Rights Watch）與國際特赦組織（Amnesty International）持續關注藝人生命安全、人身自由與性侵防治議題，並向相關單位施壓改善現況。

