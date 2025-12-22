自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

福原愛撇「不倫」修成正果日網友打臉 曾被挖出情書「最愛你的笑臉」

〔記者陳慧玲／綜合報導〕福原愛傳出再婚又懷孕消息，原本應該是雙重喜事，不過因為過去她傳出在尚未和江宏傑離婚狀況下，就和「橫濱大谷翔平」A先生約會被拍，因此即使這次她向媒體澄清自己是在和江宏傑離婚之後才開始和A先生交往，但日本網友不買單，留言虧她：「接受採訪只是為了證明自己清白？她保持沉默豈不是更好？」

福原愛傳出再婚又懷孕消息。（翻攝自微博）福原愛傳出再婚又懷孕消息。（翻攝自微博）

雖然福原愛澄清和A先生當時沒有交往，但2021年3月她被日本媒體拍到和對方一起到橫濱約會、住飯店，當時尚未離婚，那時江宏傑對於日媒報導這件事也很震驚，因此這次傳出再婚消息，對象又是當初被傳「不倫」的對象，有日本網友留言評論：「我以為她已經安靜了一段時間，沒想到她又開始過起了放蕩不羈的生活，離婚時經歷了那麼多波折，現在又再婚，這看起來有點不合時宜，也太沒原則了。」

事實上這次福原愛受訪極力澄清自己和A先生的發展關係遭到外界誤解，但她忘了「凡走過必留下痕跡」，之前日本媒體大幅報導A先生前妻曾說在尚未離婚前，發現福原愛寫給A先生的曖昧情書，內容被曝光後引發軒然大波，福原愛在信中還寫下「最愛你的笑臉」等語，當時她與A先生的關係被日本媒體定位成「雙不倫」，之後A先生和太太也離婚。不過一切都結束了，如今她再婚又懷孕，儘管很多網友對她仍不諒解，但也有網友祝福她。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中