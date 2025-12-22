自由電子報
娛樂 最新消息

蔡尚樺甜虧王齊麟 拿2次奧運金牌唱歌還這麼好聽

蔡尚樺（左）昨晚開心和新郎王齊麟合影。（翻攝自蔡尚樺臉書）蔡尚樺（左）昨晚開心和新郎王齊麟合影。（翻攝自蔡尚樺臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕2屆奧運羽球男雙金牌國手王齊麟與樂天啦啦隊前成員「十元」陳詩媛21日晚間在台北萬豪酒店補辦婚禮，席開60桌，演藝圈與體壇好友齊聚一堂，共同見證這場集結愛情與祝福的幸福盛會。

王齊麟、陳詩媛婚禮星光熠熠。（經紀人提供）王齊麟、陳詩媛婚禮星光熠熠。（經紀人提供）

昨晚賓客星光熠熠，演藝圈包括徐乃麟、曾國城、蔡尚樺、謝承均、戴愛玲、品冠、范逸臣、李易與六月夫妻、巫啟賢、聶雲等人都到場祝賀；體壇方面，除了大批羽球國手外，巴黎奧運拳擊金牌林郁婷、東京奧運跆拳道銅牌羅嘉翎，以及杭州亞運游泳銀牌王冠閎也親自到場送上祝福。

曾國城（左）、蔡尚樺昨晚出席王齊麟婚禮。（翻攝自蔡尚樺臉書）曾國城（左）、蔡尚樺昨晚出席王齊麟婚禮。（翻攝自蔡尚樺臉書）   

值得一提的是，有「最美主持人」封號的蔡尚樺結束婚宴後開心在臉書以「師父新婚快樂」為題，祝齊麟和詩媛永遠幸福，笑說：「怎麼有人拿了2次奧運金牌唱歌還這麼好聽！怎麼會有人懷孕穿婚紗還這麼美，期待跟小王子一起打羽球了，還要去新家玩喔！」

小倆口今年6月完成登記結婚，10月公開懷孕喜訊，目前十元已懷孕6個多月，婚宴中特別安排性別派對，現場驚喜連連。

