許允樂曝媽媽冬至煮「紅豆湯圓」寵女婿 李玉璽甜回1表情

〔娛樂頻道／綜合報導〕許允樂今年初公開認愛小她6歲的歌手李玉璽，並於17日驚喜宣布結婚喜訊，正式展開人生新篇章。婚訊曝光後獲得滿滿祝福，而今（21）日適逢冬至，這對新婚夫妻也迎來婚後第一個重要節日，許允樂透過社群限時動態，分享一家人團圓過節的溫馨畫面。

李玉璽（左）和許允樂姐弟戀修成正果。（翻攝臉書）

許允樂在限動中透露，當天全家人齊聚一堂共度冬至，從中午開始就一路「吃到晚上」。她表示，午餐先享用象徵好運的刈包，晚餐則是熱騰騰的水餃，最後再煮上一鍋應景的湯圓，滿桌家常料理讓她感性寫下「圓圓滿滿」，字裡行間流露對家庭與幸福的珍惜。

請繼續往下閱讀...

在這場團圓聚會中，最讓網友眼睛一亮的，則是許媽媽對新女婿的貼心照顧。許允樂特別提到，媽媽不只準備了正餐，還貼心加碼煮了「宵夜」一碗暖呼呼的紅豆湯圓，並特地交代要留給下班返家的李玉璽享用，寵愛之情溢於言表。

李玉璽轉發許允樂的限動，並貼上手比愛心的表情符號。（翻攝Instagram）

看到妻子分享的限動後，李玉璽也甜蜜回應，開心轉發畫面並寫下：「冬至大家記得吃湯圓」，同時附上雙手比心的表情符號，簡單一句話卻滿是幸福氛圍。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法