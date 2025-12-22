主播秦綾謙遇不友善餐廳 拒公布店家原因曝光

TVBS新聞台主播秦綾謙。（翻攝自秦綾謙臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕育有愛子猛寶，日前獨自帶小孩外出用餐碰上很不友善店家，心疼兒子還一直笑瞇瞇對鐵石心腸店家說：「謝謝你，對不起。」她嘆說：「我們招誰惹誰了啦？！」並透露很多媽媽敲碗要她公布店家好避雷，但她強調不想被認為藉此公審餐廳。

透過臉書發文，秦綾謙表示身為新聞媒體人，清楚輿論的影響力有多大多可怕，尤其現在網路世代，每個人可以站在自己挺的立場那邊，盡情當鍵盤俠，她說在那間餐廳所有不舒服的感受，可能是那位服務人員的個人行為，且她當下根本沒手沒空把整個過程拍下來，「如果我現在公布店家，也只是讓後續更麻煩，媽媽上班又育兒已經很累了，實在不想再繼續應付這些鳥事。」

那，既然沒要公布店家那又幹嘛發文，秦綾謙說：「就⋯真的很感嘆！因為我自許帶孩子出門已經非常謹慎小心跟低調客氣，深怕自己或孩子有做什麼影響到他人，但沒想到自我要求甚高卻還是因為孩子掉到地上的食物清理的不夠乾淨，而被認為是不ok的家長，不免感嘆現在的育兒環境真苛刻，家長帶孩子出門是不是都得戰戰兢兢。」

秦綾謙感嘆：「當我教育我的孩子熱情開朗與人為善，卻完全沒得到善意的回應和對待，現在他才2歲，還不大懂，但以後我又要如何讓他依舊善良熱情卻也得適應社會的冷漠？！」儘管那時的她，心情不大美麗，還好兒子依舊開心療癒。

