福原愛離婚4年再婚又懷孕 江宏傑為了「他們」曾說至少等10年才敢戀愛

〔記者陳慧玲／綜合報導〕37歲的福原愛傳出再婚和懷孕消息，並提到是今年初夏正式登記結婚，和「橫濱男」從當初的「不倫」修成正果，相對她離婚４年就找到「第二春」，前夫江宏傑目前仍是單身一人，主要是他把「家人」當成重心，必須好好陪伴「家人」成長。

福原愛兩個月前在社群分享照片，還看不出身體有變化。（翻攝自小紅書）

福原愛的新老公是過去她在尚未和江宏傑離婚狀態下，在橫濱約會被拍的「橫濱男」Ａ先生，這次受訪她提到，是「橫濱男」對她說：「不如結婚，作為一家人一起走下去吧！」因此兩人決定登記結婚，目前也再次懷孕準備當媽。

福原愛（左）最近的曝光影片，是幫閨密湯媛媛塗口紅。（翻攝自小紅書）

江宏傑。（資料照，記者胡舜翔攝）

相對福原愛再次找「幸福」，江宏傑在和福原愛離婚後，曾表示自己可能要10年後才會再考慮感情，因為他希望能先專注事業、顧好「家人」，為自己和家人負責；這是3年前他的桌球館開幕活動時說的，當時他坦言離婚後生活重心在「家人」身上，並希望等狀態更穩定再談戀愛，而離婚至今江宏傑也算是「緋聞絕緣體」，未料福原愛和當時的「不倫」對象已結為夫妻。

