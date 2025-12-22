自由電子報
娛樂 最新消息

主播秦綾謙帶兒用餐 遇不友善店家句句帶刺

新聞主播秦綾謙與節目主持人廖科溢育有愛子猛寶。（翻攝自秦綾謙臉書）新聞主播秦綾謙與節目主持人廖科溢育有愛子猛寶。（翻攝自秦綾謙臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕TVBS新聞台主播秦綾謙與節目主持人廖科溢育有愛子猛寶，日前獨自帶小孩外出用餐卻覺得很憋屈，透露兒子個性穩定帶他出門也謹慎小心，「還是碰到了很不友善的店家，那種裝禮貌卻句句帶刺的態度真是驚呆我了。」

發文中，秦綾謙一開頭就說終究也遇到了，一開始店家竟把寶寶安排在外側靠走道送餐位置，她交換移到內側靠牆，就被唸小孩碰到他們牆上裝飾品，秦綾謙於是將裝飾品趕快稍微移到離孩子遠一點手碰不到位置，又被唸這樣改變他們陳列概念。

​後來寶寶吃飯，不小心菜掉到地板，秦綾謙表示一直都有在擦跟撿，結果地上仍有沒撿到的菜，被加收跟一客餐點差不多價格的清潔費，她表示：「我很甘願多付，卻還是繼續被唸：也有小孩沒掉到地上​（意思就是我很不會帶小孩）。」

最後秦綾謙結帳時只想趕快付錢走人，「應該是店長的那位還是繼續唸，唸到猛寶說謝謝對不起，我委屈的說連小孩都說對不起，我們可以走了嗎？」她表示最難受的是，察覺到氣氛不對的小孩，還一直笑瞇瞇的對鐵石心腸的店家說：「謝謝你，對不起。」她嘆說，我們招誰惹誰了啦？！

點圖放大body

